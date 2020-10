Nadal opět králem, dohnal Federera. Zase všechny převezl, smekl Djokovič

Svou levačkou, na níž nabíhají bicepsy jak provazy, vypálil čtvrté eso zápasu. Po něm nepadl zády na antuku jak kolikrát předtím, na kolenou však vztyčil ruce k zatažené střeše a zase slavil. Tak jako dvanáctkrát v minulosti. Od roku 2005, kdy poprvé vyhrál Roland Garros coby vlasatý teenager, uplynulo mnoho vody. Pořádky na antukovém mistrovství Francie se však nemění – Rafael Nadal je opět jeho králem.

„Co předvádíš na tomhle kurtu je neskutečné, dneska jsi ukázal, že jsi králem antuky. Pocítil jsem to na vlastní kůži,“ sklonil se Djokovič před antukovým uměním Nadala. Když nepočítáme vyloučení na US Open, ve 37 dalších zápasech sezony 2020 nenašel Srb přemožitele. Až v říjnové neděli narazil a ze zápasu zbyla mírná pachuť. Šestapadesáté utkání téhle rivality zůstalo za očekáváním, což jde na hlavu Djokoviče. „Nejsem spokojený s tím, jak jsem hrál,“ uznal rodák z Bělehradu, autor 52 nevynucených chyb v utkání.

Zvláštní turnaj ve zvláštní době nevzbudil ani v Nadalovi tak silné emoce. „Nejsem tak šťastný, protože nemůžeme tenhle turnaj a krásný nový stadion oslavit tak, jak by se slušelo,“ pronesl, když objal Pohár mušketýrů. Nad svým třináctým titulem jen nevěřícně zakroutil hlavou. „Tohle už nemůžu ani nazvat snem, vůbec nechápu…,“ žasnul muž, jenž svou zápasovou bilanci povýšil na kosmických sto výher ku dvěma porážkám.

Fakt, že dvacátým titulem vyrovnal rekord zraněného Rogera Federera, který si zrovna o víkendu udělal výlet do Milána, neprožíval. „To vůbec nevnímám, tohle je pro mě především den, kdy jsem zase vyhrál Roland Garros, pro mě nejdůležitější turnaj na světě,“ prohlásil Nadal, o pět let mladší hráč, který má teď v dějinných dostizích opticky navrch. Djokovič po debaklu zaostává za dvěma giganty o tři tituly.

Tuhle situaci může vyčítat jen sám sobě. První dva sety, to byl zápas, který by zlomil snad každého. Djokovič vyprodukoval 25 vítězných úderů, stačilo mu to na pouhé dva získané gamy… Nadal byl jak zeď, dobře připravený na taktiku kraťasů srbského soupeře, jehož ruka byla nezvykle nejistá. „Hlavně v prvních dvou setech mu tahle taktika vybuchla, Novak hrál kraťasů až příliš,“ soudil expert Eurosportu Mats Wilander.

Zato Mallorčan vyrobil za úvodní dvě sady pouhopouhých 5 nevynucených chyb a ve vstupním setu dokonce obdaroval Djokoviče kanárem. Prvním, který kdy Srb inkasoval ve finále grandslamových turnajů. Za hodinu a 49 minut svítilo na tabuli skóre 6:0, 6:2 a tisícovka diváků na Chatrierově stadionu zkoprněle sledovala nečekanou demolici. Ještě dostali šanci zatleskat Djokovičovi, když konečně soupeře brejknul a srovnal na 3:3 v třetím dějství, už šlo ale jen o labutí píseň hráče, který byl před finále pro mnohé jeho favoritem.

V podzimním počasí a s novými míči se před turnajem Nadalovi nedávaly takové šance jako v minulosti. Roland Garros ale nakonec vyhrál teprve počtvrté v kariéře bez ztráty setu, během dvou týdnů přišel jen o 53 gamů. To vše poté, co stál víc než půl roku a před Paříží sehrál jen jeden přípravný podnik.

I Djokovič seznal: „Zase tady všechny převezl...“

Co vzkázal Roger Federer

„Vždycky jsem měl k mému příteli Rafovi velký respekt, jako k člověku tak i k šampionovi. Je mým největším rivalem a věřím, že oba jsme toho druhého přinutili být ještě lepším. Proto mi je ctí pogratulovat mu k dvacátému grandslamovému vítězství. Zvlášť když přišlo po třináctém titulu na Roland Garros, což je jeden z nejúžasnějších výkonů ve sportu. Doufám, že číslo 20 je jen dalším krokem na cestě obou z nás. Dobrá práce, Rafo, zasloužíš si to.“

Finále Roland Garros

Rafael Nadal (2-Šp.) – Novak Djokovič (1-Srb.) 6:0, 6:2, 7:5

Nadal x Djokovič 4 esa 1 1 dvojchyby 4 65 % první podání 67 % 31 vítězné údery 38 14 nevynucené chyby 52 7/18 brejkboly 1/5 9/17 úspěšnost na síti 18/27 106 vyhrané míče 77