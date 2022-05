Oslabená hvězda Krejčíková a krizový plán: Pořád umím být jak malá holka

Na papíře je obhájkyní, v reálu tenistkou, která čtvrt roku neodehrála zápas. Svízelná situace pro Barboru Krejčíkovou. Ta má však na startu Roland Garros hlavu jasně nastavenou. „Moc od sebe nečekám. Ale také vím, že můžu být zase nebezpečná,“ vzkázala v Paříži, kde loni tak ohromila svým poutavým příběhem i doublem z dvouhry i čtyřhry. Letošní kampaň rozjede po nedělním startu turnaje až v pondělí proti Francouzce Diane Parryové, devatenáctileté dívce z 96. místa žebříčku. Zbořit vzdušné zámky, jít krok po kroku a doufat v to nejlepší, s takovou se BK pokusí znovu přiblížit pařížskému nebi.

Před rokem nasedla Barbora Krejčíková s koučem Alešem Kartusem ve Štrasburku do vlaku, plná dojetí z prvního titulu na okruhu WTA i faktu, že ho vybojovala v krásném starobylém městě na řece Rýn, kde před ní triumfovala i její zesnulá trenérka Jana Novotná. Poplakala si, únava i stres z posledních dní na ni dolehly. A ona se bála, jak se dokáže resetovat a přežít první grandslamové kolo. Zbytek už je historie.

Loni přijížděla v tichosti v podstatě nepozorována. Letos je nepřehlédnutelná. V sobotu si zapinkala s amatéry na Chatrierově stadionu v rámci dětského dne. „Jsem tu jak doma v obýváku,“ hlásala rozpustile do mikrofonu.

Ve čtvrtek večer vypochodovala na pódium při slavnostním losování turnaje s dokonalým účesem a v padnoucích krajkových šatech. Převlékla se z montérek nebo-li tenisového oděvu, jenž si už ten den zašpinila dvěma ostrými tréninky. Mimo jiné s Marií Sakkariovou, svalnatou Řekyní, s níž před dvanácti měsíci svedla památnou tříhodinovou bitvu s odvráceným mečbolem v semifinále.

O den později ujišťovala, že do Roland Garros skutečně nastoupí, byť trénuje s tejpem na stehně a předloktí. Je přihlášená jak do singlu, tak po boku Kateřiny Siniakové do deblu. S ní letos odehrála pouze dva turnaje včetně triumfu na Australian Open, ve dvouhře stihla zápasů jen 13 (bilance 9:4).

Pak přišly potíže s pravým loktem, kvůli nimž čtvrt roku stála. Věří, že to si vybral svou daň brutální rok 2021, v němž sehrála astronomických 121 utkání. „Tělo řeklo, že potřebuje pauzu. Nečekala jsem, že to bude na tak dlouho. Ale beru to, přestávka pomohla. Cítím se znovu zdravá a psychicky odpočatá,“ líčila Krejčíková, jež mohla zkusit obhajovat již tento týden titul ve Štrasburku, raději však hrála kartu jistoty a rozhodla se vše na sto procent podřídit Roland Garros.

Pořád dokážu být jak malá holka

Zatímco rehabilitovala, trávila čas s rodinou i kamarády a chodila za kulturou, situace na dámské túře se přesypala. Skončila světová jednička Ashleigh Bartyová, ta nová Iga Šwiateková z Polska se nadechla k ohromující sérii 28 vítězství za sebou. Pacientka BK sešla z očí. „Asi před měsícem mi tenis začal opravdu chybět,“ pravila. A teď je motivovaná znovu se připomenout.

Už není Popelkou na pařížském bále, která loni triumfovala z 33. místa žebříčku. Dnes je světová dvojka, šestadvacetiletá hvězda, se kterou tento týden podepsala firma Fila kontrakt na oblečení a obuv. Ve stáji se uvolnilo místo po nenadálém konci Bartyové a Krejčíková je najednou největší tváří původně italské značky, kterou dnes vlastní Korejci.

Kontrakt jí dojednala mocná agentura Octagon, jež ji nově reprezentuje ve světě. Pro český trh ji začal zastupovat někdejší fotbalový agent Pavel Zíka, jenž se proslavil spoluprací s brankářem Petrem Čechem. S jeho pomocí teď jezdí rudým sponzorským jaguárem.

Sklízí to, co loni zasela. Zároveň však chce víc tenisových úspěchů. „Jsem teď grandslamová vítězka, lidi doma mě asi berou jinak. Jejich pozornost i tlak cítím. Ale pořád dokážu být jak malá holka, která začala hrát tenis z lásky, tuhle hru miluje a těší se na každý zápas,“ přesvědčovala Krejčíková, pro kterou je Paříž osudovým místem. U Seiny získala první grandslam v deblu (2018), v roce 2020 si zde uhrála vstup do elitní stovky žebříčku, na který tak dlouho čekala. A loňský ročník všichni dobře znají.

Co přijde letos? BK je obezřetná. Zatímco někteří vnímají pařížskou obhajobu jako vrchol její sezony, ona situaci hodnotí střízlivým pohledem a věří, že půjde jen o první etapu na cestě za něčím větším. Snad v jiném městě, na jiném povrchu. Po čtvrt roce bez ostrého zápasu ani jinak smýšlet nemůže.

„Fakt nic nečekám, to by pro mě ani nebylo dobré. Ale také vím, že už tady bych mohla být dobrou a zase nebezpečnou soupeřkou. Poctivě jsem trénovala, neflákala jsem se,“ prohodila druhá nasazená, jež má přívětivý los. Po domácí Parryové hrozí další Francouzka Harmony Tanová či Kolumbijka Camila Osoriová (54.). V její čtvrtině pavouku nefiguruje žádná z největších favoritek.

Hlavní zprávou je, že může vůbec na antukovém mistrovství Francie vůbec nastoupit. Vždyť její loňská finálová soupeřka Anastasia Pavljučenkovová letos absolvovala jen pět zápasů a už v květnu kvůli koleni ukončila celou sezonu.

Ano, obhajoba je v podání Krejčíkové skoro nesplnitelnou misí, ale to není pointa, připomíná legenda Martina Navrátilová. „Myslím, že víc než obhajovat titul chce Bára hlavně hrát.“

Takže pokorně sklopit hlavu a do práce. Takový přístup je Krejčíkové nakonec vlastní.