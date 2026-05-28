Roland Garros ONLINE: Kopřiva bojuje o postup, Sinner senzačně končí
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Žádná senzace na Roland Garros už nemůže být větší než ta, která proběhla v parném čtvrtečním odpoledni na Chatrierově stadionu. Světový vládce Jannik Sinner, snad ještě větší favorit letošního turnaje než Rafael Nadal v dobách největší slávy, končí ve 2. kole. Na raketě čtyřiadvacetiletého Juana Manuela Cerúndola, Argentince z 56. místa žebříčku, který už v zápase prohrával 3:6, 2:6, 1:5. Aktuálně hraje také Vít Kopřiva, večer jde do akce Kateřina Siniaková. Sledujte ONLINE přenosy na webu iSport.
Roland Garros - Muži - 2026
Roland Garros - Ženy - 2026
Zprávy ze dne 28. května 2026
Jakub Menšík měl vypsaný trénink od 15 do 16 hodin na stadionu Jean Bouin. Nedostavil se na něj, celý den se věnuje rekonvalescenci a je v péči svého fyzioterapeuta Saši Jezdiče. Tenistův kouč Tomáš Josefus slíbil pro iSport další informace během dne.
Zdravotně indisponovaný Jannik Sinner ztratil na Roland Garros prakticky vyhraný zápas 2. kola s Juanem Manuelem Cerúndolem a v pěti setech vypadl.
Pozor, Jannik Sinner má po dvou hodinách ve velkém horku na centrkurtu fyzické problémy. Nad Argentincem Juanem Manuelem Cerundolem vedl 6:3, 6:2, 5:1, ale ztratil šest gamů po sobě a jde se do čtvrtého setu.
A jedna horká novinka. Podle britského The Telegraph zažádala Serena Williamsová o volnou karu do travnatého turnaje v Queensu, který startuje za 10 dní. Prozatím jen do čtyřhry po boku devatenáctileté Kanaďanky Victorie Mbokové.
Karolína Muchová odehraje mač s Jil Teichmannovou jako druhý v pořadí na stadionu Suzanne Lenglenové, Marie Bouzková dostala s Mirrou Andrejevovou druhou rundu na centrkurtu.
Páteční duel Jakuba Menšíka s Alexem de Minaurem byl nasazený jako třetí runda programu na dvorci Simonne Mathieuové. Obrovské horko má být i další dny, utkání ale může začít odhadem tak ve čtyři odpoledne, kdy už bude slunce slábnout. Tento kurt se navíc nachází v přilehlé botanické zahradě, kde přítomnost zeleně lehce snižuje teplotu.
Budeme sledovat i stav Jakuba Menšíka po včerejším vysilujícím maratonu. Od tří hodin má napsaný trénink, na který se vydáme.
Vít Kopřiva – Martin Landaluce (Šp.)
Vítek Kopřiva se pokusí poprvé v kariéře postoupit do 3. grandslamového kola. V cestě mu stojí 193 centimetrů vysoký španělský talent. Martin Landaluce se tenisově vyučil v akademii Rafaela Nadala na Mallorce a už ve dvaceti mu patří 69. příčka na žebříčku. S Vítkem se znají, několikrát spolu i trénovali. Španělský útočník s plochými agresivními údery bude těžkou zkouškou, dobrý antukář Kopřiva ale má šanci.
Kateřina Siniaková – Victoria Mbkoková (Kan.)
Devatenáctiletá Kanaďanka hodlá vítězně zakončit český dvojboj. V prvním kole vyřadila hladce Nikolu Bartůňkovou, dnes se pustí do její zkušenější krajanky. Nasazená devítka je v zápase s Kateřinou Siniakovou velkou favoritkou, disponuje skvělý podáním a nátlakovou hrou. Tohle bude komplikované. Při Roland Garros již ale Kateřina podobnou soupeřku dokázala vyřadit, před sedmi lety v Paříži přemohla Naomi Ósakaovou.
Dobrý den z Paříže, dnes se nám lehce mění předpověď. K velkému vedru se mají odpoledne přidat bouřky. A o postup do 3. kola, kde by rádi doplnili trio Marie Bouzková, Jakub Menšík, Karolína Muchová dnes budou bojovat Vítek Kopřiva a Kateřina Siniaková.
Dnešní program (začátek 11.00), kurt Simonne Mathieuové – 4. zápas: SINIAKOVÁ – Mboková (9-Kan.). Kurt č. 9 – 2. zápas: KOPŘIVA – Landaluce (Šp.).
Španělský tenista Alejandro Davidovich se musel v průběhu Roland Garros vyrovnat s náhlým odchodem kouče. Jeho argentinský mentor Marino Puerta odletěl z Paříže bez varování do Miami a svěřence informoval jen textovou zprávou. Neobvyklý krok následoval po Davidovichově pětisetové výhře nad Bosňanem Damirem Džumhurem v prvním kole, po níž měli údajně hráč a kouč vypjatou debatu. „Po tom vítězství jsme šli na jídlo a já se pak šel trochu zchladit. On řekl, že se necítí dobře, a šel do hotelu,“ řekl novinářům 21. nasazený Davidovich.
Zprávy ze dne 27. května 2026
Tomáš Macháč o duelu s Alexandrem Zverevem: „Saša teď hraje teď výborný tenis, takže to bylo náročné. Nedá se nic dělat. Nakonec jsem rád, že jsem mohl na tomto turnaji vůbec být. Nejel jsem na něj stoprocentně zdravý. Trénoval jsem s bolestí, ale dalo se. V závěru minulého zápasu s Bergsem to už nebylo optimální. Bolí mě pata, mám v ní zánět. Tak dlouho jsem na ni došlapoval, až dneska tělo řeklo stop. Jsem ale rád, že jsem utkání dohrál a nevrátil se ke starým zvykům, že bych ho vzdal.“
Karolína Muchová po jednoznačném triumfu nad Kamillou Rachimovovou: „Měla jsem trochu déjà vu toho, co se mi stalo dva dny zpátky. Čekám celý den na zápas a na poslední chvíli mi zase změní kurt. Je to nepříjemné, člověk se někde rozcvičuje, pak letí na druhou stranu na jiný kurt. Ale zase jsem hrála za tmy v příjemných podmínkách a ne v tom parnu. Ráda bych hrála ještě trochu líp, ale byl to lepší výkon než v úvodním kole, pomalu se dostávám do rytmu. Dobře jsem servírovala, měla jsem tam pár dobrých balónů. Jsem ráda, že to byl poměrně rychlý zápas.“
Tomáš Macháč světovou trojku Němce Alexandera Zvereva nezaskočil, prohrál 4:6, 2:6, 2:6 a vypadl ve 2. kole.
Do 3. kola postoupila i Karolína Muchová. Finalistka turnaje z roku 2023 porazila Kamillu Rachimovovou 6:2, 6:2.
Na tiskové konferenci Jakuba Menšíka se sešlo dobrých třicet novinářů. Všichni chtěli slyšet slova tenisty, jenž po téměř pěti hodinách na ostrém slunci po proměněném mečbolu zkolaboval. A vítěz zápasu s Argentincem Marianem Navonem (6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (11)) začal vyprávět. Celý rozhovor s Menšíkem čtěte ZDE>>>
Nepříjemné záběry z kolapsu Jakuba Menšíka po vítězném zápase, kdy nemohl vstát ze země...
Po nejdelším zápase letošního Roland Garros postoupil Jakub Menšík do 3. kola. Z kurtu neodcházel jako vítěz, nýbrž ho odváželi na kolečkovém křesle. Dvacetiletý český tenista dřel v pětatřicetistupňovém parnu do sebezničení, ochromovaly ho křeče, nechal se ošetřovat. Nakonec po 4 hodinách a 41 minutách udolal elitního antukáře z Argentiny Mariana Navoneho v supertiebreaku 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (11). Když proměnil sedmý mečbol zápasu, padl na antuku a dlouhé chvíle se ochromený zřejmě křečemi nemohl zvednout. Poražený mu přišel potřást rukou, pak už český tenista skončil v péči lékařů a mířil na kolečkovém křesle na ošetřovnu.Více čtěte ZDE>>>
Jako první z českých tenistů na Roland Garros doručila postup do 3. kola. Při antukovém mistrovství Francie se Marie Bouzková už třetí rok po sobě prodrala takto daleko. V rozpálené Paříži zatím neztratila ani set a ve čtvrtek se může zchladit u ledu. Pozorně bude sledovat čtvrtfinále hokejového mistrovství světa, v němž se český tým pokusí vyřadit jejího přítele a kapitána finského týmu Alexandra Barkova.Více čtěte ZDE>>>
Jakub Menšík postoupil poprvé do 3. kola Roland Garros. Mariana Navoneho z Argentiny porazil 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6. Proměnil sedmý mečbol.
S Jakubem Menšíkem to nevypadá moc dobře. Sice vede 2:1 na sety, v ukrutném horku však trpí a vypadá na pokraji sil. Zavolal si ošetření, kontrolují mu životní funkce. Argentinec Mariano Navone vede 4:1 ve čtvrté sadě.