Turnaj mistryň: Čchin-wen porazila Paoliniovou a postoupila do semifinále

Čínská tenistka Čeng Čchin-wen deklasovala na Turnaji mistryň Italku Jasmine Paoliniovou 6:1, 6:1 a postoupila do semifinále. Letošní olympijská vítězka z Paříže vyhrála duel v Rijádu za hodinu a osm minut. Program v Purpurové skupině uzavře utkání již jistě postupující Bělorusky Aryny Sabalenkové s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.

Ve čtyřhře se představí Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou, které narazí na tchajwansko-belgický pár Sie Šu-wej, Elise Mertensová. Wimbledonské vítězky a nasazené osmičky mají v Zelené skupině jistý postup. V případě vítězství by šly do semifinále z první pozice. Pokud by prohrály, postoupí jako druhé.

Finalistka letošního Australian Open Čeng Čchin-wen zaznamenala v přímém souboji o postup s Paoliniovou 12 es, na vítězné míče přehrála soupeřku 24:6. Dvaadvacetiletá Číňanka vyhrála i čtvrtý vzájemný duel a navázala na letošní triumf ze čtvrtfinále ve Wu-chanu. Do semifinále Turnaje mistryň postoupila při první účasti. Paoliniová debut na WTA Finals v postup nepřetavila.

Čeng Čchin-wen nedala Italce šanci. V první sadě získala od stavu 0:1 šest her po sobě, druhému setu dominovala od skóre 1:1. Do semifinále Turnaje mistryň postoupila jako druhá Číňanka v historii. Dosud to dokázala jen v roce 2013 Li Na.

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,250.000 dolarů):

Dvouhra - Purpurová skupina:

Čeng Čchin-wen (7-Čína) - Paoliniová (4-It.) 6:1, 6:1,

16:00 Sabalenková (1-Běl.) - Rybakinová (5-Kaz.).

1. Sabalenková 2 2 0 4:0 2 2. Čeng Čchin-wen 3 2 1 4:3 2 3. Paoliniová 3 1 2 2:4 1 4. Rybakinová 2 0 2 1:4 0

Čtyřhra - Zelená skupina:

Melicharová-Martinezová, Perezová (6-USA/Austr.) - L. Kičenoková, Ostapenková (1-Ukr./Lot.) 6:1, 6:3,

17:30 Siniaková, Townsendová (8-ČR/USA) - Sie Šu-wej, Mertensová (3-Tchaj-wan/Belg.).