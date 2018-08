US Open ONLINE: Rozjetá Strýcová nadělila kanára, hrají i další Češky

Karolína Plíšková byla v 1. kole US Open nebezpečně sexy! • Profimedia

Česká tenistka Petra Kvitová během prvního kola na US Open, ve kterém hladce postoupila • Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová během prvního kola na US Open, ve kterém hladce postoupila • Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová během prvního kola na US Open, ve kterém hladce postoupila • Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová v utkání prvního kola na US Open • Profimedia.cz

Kvitovou a další tenisty ničilo na US Open ohromné vedro i vlhkost • Profimedia.cz

Petra Kvitová se povzbuzuje během úspěšného utkání v prvním kole tenisového US Open • Profimedia.cz

Barbora Strýcová v prvním kole US Open • AP Photo

Česká tenistka Barbora Strýcová ve druhém kole amerického US Open • ČTK

Česká tenistka Barbora Strýcová ve druhém kole amerického US Open • ČTK

Česká tenistka Barbora Strýcová ve druhém kole amerického US Open • ČTK

Tenistka Barbora Strýcová v dalším horkém dni na US Open nešetřila Laru Arruabarrenaovou. Turnajová třiadvacítka deklasovala španělskou soupeřku 6:0, 6:1 a postoupila v New Yorku do třetího kola. Zápasy druhého kola dnes ještě čekají osmou nasazenou Karolínu Plíškovou, Lucii Šafářovou a Karolínu Muchovou. Ta se se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou utká v posledním večerním zápasu na dvorci Louise Armstronga. Zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz