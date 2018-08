Od slz po náruč štěstí. Tohle mi pomůže, věří po výhře na US Open Vondroušová

Kdy jste se dozvěděla o změně soupeřky?

„Asi tři hodiny před zápasem. Ale byla jsem na to připravená. Viděla jsem tady Buzarnescuovou chodit a pajdat. Nemyslela jsem si, že bude hrát, ale pořád zůstávala v pavouku. Tak jsem si říkala, že asi skrečuje zápas na kurtu. Nechápu, proč takhle čekala.“

Bylo lepší hrát s Barthelovou než s Buzarnescuovou?

„Kdyby byla Buzarnescuová v plné síle, tak by to bylo nepříjemnější. Barthelová je ale taky nepříjemná, hraje rychle. V prvním setu sice kazila hodně, ale pak se chytla, začala dobře podávat. Ona hraje na jeden úder, musela jsem být pořád hlavou ve hře. Teď jsem neměla úplně nejlepší období a tahle výhra mi pomůže. Odehrála jsem i dobrý zápas. Jsem moc ráda.“

Původně jste měla nastoupit do kvalifikace. Od kdy v New Yorku vlastně jste?

„Od minulé neděle, docela dlouho. Zvykla jsem si na kurty, bylo to lepší než být někdy jinde. I New York je super, užívám si ho. Byla jsem nakupovat, přítel přiletěl v pátek. Jinak jsem pilně trénovala.“

Letošní zápasovou bilanci máte téměř vyrovnanou 18:17, v žebříčku jste vypadla z první stovky. Jak to nesete po loňském báječném roce?

„Jsem ráda, že se nějak držím kolem stovky, protože obhajoby byly těžký. Pomohlo mi nedávné semifinále v Gstaadu. Trenéra jsem zase měnila, to není nejlehčí, ale pořád se držím tam, kde chci.“

Vy a trenéři, to je kapitola sama pro sebe. Po Wimbledonu jste ukončila spolupráci s Martinem Fassatim. Jiří Hřebec již nechce cestovat, nově angažovaný Jan Hernych vás doprovodí až na turnaje do Asie. S kým tedy v New Yorku jste?

„S kondičním Michalem Vágnerem a s přítelem. Ale s panem Hřebcem si píšeme, s Herňou taky. Herňa s kondičním jsou dobrý kamarádi, tak si taky píšou. Všichni si píšeme dohromady…“