Nadalův smutek. Zradilo ho koleno, na US Open vzdal Del Potrovi

"Dobrá cesta to není, ani náhodou. Rafa je největší soupeř i bojovník na okruhu. Jsem smutný, že to musel vzdát, i proto, že je schopný hrát výborný zápas," litoval vítěz. "Klíčem byl první set, který byl velmi vyrovnaný. Vedl jsem si na konci dobře v tiebreaku. Samozřejmě jsem rád, že jsem ve finále," dělil se o dojmy s fanoušky.

To už bylo ve chvíli, kdy smutný soupeř zmizel do šatny. Nadala totiž zradilo zdraví, ozvalo se jeho koleno, se kterým si v minulosti už tolik vytrpěl. Po vyrovnané první sadě, kterou rozhodl tiebreak, bylo brzy jasné, že to nebude Nadalův večer.

Španělský favorit a obhájce titulu si ve druhém setu musel nechat ovázat koleno a viditelně kulhal. Zkoušel bojovat, ale nešlo to. Rychle prohrál 2:6 a pak šel se zkroušenou tváří soupeři předčasně podat ruku. Lidé, co se těšili na velkou tenisovou bitvu skvělých hráčů, měli bohužel smůlu.

Del Potro díky Nadalově skreči pošetřil síly na závěrečný zápas. "Dostat se do finále pro mě znamená strašně moc, navíc na mém oblíbeném turnaji. Mám odsud nejsilnější vzpomínky z tenisové kariéry. Přede mnou je ještě jeden den, ve kterém si budu chtít plnit své sny tady na centrkurtu," prohlásil argentinský dlouhán, který si taktéž prošel velkými zdrvotními trably. Ve finále grandslamu je poprvé od roku 2009, kdy v New Yorku slavil své velké vítězství.