Elizabeth Mandlik: Chce být jako slavná máma, mluvit česky se ostýchá

Elizabeth Mandlik hraje juniorku na US Open a sní o tom, že by mohla být jako máma Hana Mandlíková (na archivním snímku s dcerou i synem Markem) • Profimedia.cz, Jaroslav Legner (Sport)

Hlásá, že chce vyhrávat grandslamové tituly a stát se první tenistkou světa. Sní o dráze, jakou měla její slavná máma. Elizabeth Mandlik, sedmnáctiletá dcera Hany Mandlíkové, na US Open ukázala talent. Dotáhla to do 3. kola juniorského turnaje a míří stejným směrem, kde dřív zářilo slavné rodinné jméno. Hana Mandlíková (56) porazila v dramatickém finále Flushing Meadows 1985 Martinu Navrátilovou a v New Yorku získala jeden ze svých čtyř grandslamových pohárů.