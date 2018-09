Sauna na US Open! Djokovič měl deset triček, soupeř dělal mokré fleky

O co šlo? Hráče sužovalo pekelné horko. Ne, že by na něj z předchozích kol grandslamového turnaje v New Yorku nebyli hráči zvyklí, ale tohle byla i tak síla.

Zrovna běžel druhý set, skóre bylo srovnané na dvou gemech pro oba tenisty a najednou John Millman zamířil za rozhodčím s bizarní prosbou. Žádal o krátkou pauzu na kompletní převlečení celého outfitu včetně bot a ponožek. Údajně byl tak spocený, že na kurtu zanechával skvrny a navíc nemohl míčky vyndávat z mokrých kalhot.

.@johnhmillman wanted to change his sweaty shorts, mid-set.@DjokerNole agreed to let him, because now he gets that little bit of extra rest. Classic 😎😎😎😎



Follow live: https://t.co/Pu8RhDqLtH pic.twitter.com/DYTWMvTMtq — FOX SPORTS Australia (@FOXSportsAUS) 6. září 2018

„Asi bychom si mohli dát malou extrapauzu," odvětil s Djokovič s úsměvem a sám si na lavičce u kurtu sundal trikot, zatímco australský tenista mířil do šatny.

„Hráli jsme skoro tři hodiny, je půlnoc, takže to byl dobrý test v náročných podmínkách. John si zaslouží uznání. Je to bojovník a má za sebou parádní turnaj," řekl Djokovič o Millmanovi, který v osmifinále vyřadil Rogera Federera.

Ačkoli letošní wimbledonský vítěz zvládl utkání ve třech setech, musel na kurtu Arthura Ashe hodně dřít. Millman stejně jako proti Federerovi hodně míčů vrátil, ale tentokrát více chyboval. Především mu Srb vzal čtyřikrát v utkání servis.

„Je to jednoznačně nejvíc upocený turnaj, na kterém jsem byl. Nikdy jsem se tak nepotil jako tady. Je to neuvěřitelné. Potřebuji deset triček na zápas. Organizátoři turnaje by se tím měli zabývat, je to tady jako v sauně," prozradil srbský tenista.

„Vůbec to nebylo jednoduché a oba jsme s tím trochu bojovali a snažili jsme se udržet v tempu. Hodně jsme se potili, ale to prostě musíte přežít. Nebyly to jednoduché podmínky, ale oba jsme to měli stejné," pokračoval Djokovič.

Problémem by mohla být střecha. „Ano střecha sice zadržuje déšť, ale měli by se nad tím zamyslet. Odstoupilo hned několik hráčů, kteří bojovali s dechem... Není tu žádná cirkulace vzduchu," dodal šestý hráč světa.

Ten je na US Open už pojedenácté v semifinále a lepší než on už v minulosti byl jen domácí Jimmy Connros (čtrnáctkrát v semifinále). O finále bude svěřenec Slováka Mariána Vajdy hrát s Japoncem Keiem Nišikorim.

Poslední semifinalistkou dvouhry žen se stala loňská finalistka Madison Keysová. Domácí hráčka díky útočnému pojetí zdolala Španělku Carlu Suárezovou 6:4 a 6:3.