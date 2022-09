Blíží se senzace? Ruud živí naději na post jedničky, ve hře Alcaraz i Nadal

Vyvrcholení mužské části US Open slibuje zároveň pikantní souboj o post světové jedničky. Kandidáti jsou devatenáctiletý supertalent Carlos Alcaraz, norská vycházející hvězda Casper Ruud a třetím do party je fenomenální matador Rafael Nadal. Kdo vystřídá Daniila Medveděva?

Osmifinálová prohra ruské světové jedničky Daniila Medveděva s Nickem Kyrgiosem na US Open zaručila, že se tenisový svět dozví jméno nového vládce. Na pomyslný trůn může poprvé v kariéře usednout aktuální světová sedmička Casper Ruud, který jako vůbec první norský tenista v historii postoupil do semifinále US Open. Jasně porazil Itala Mattea Berrettiniho 6:1, 6:4, 7:6 a už v pátek se utká o postup do finále se světovou pětadvacítkou Rusem Karenem Chačanovem.

„Když jsem na tomto turnaji začínal, neměl jsem tušení, že bych mohl být jedničkou,“ uvedl třiadvacetiletý Nor. „Je to samozřejmě něco, na co v koutku duše myslí všichni mladí hráči. Mít možnost stát se světovou jedničkou mi dodává ještě o trochu víc motivace. Pochopitelně bych toho rád dosáhl. Ale nechci nad tím raději moc přemýšlet.“

Nejvyšší post v žebříčku ATP získá v okamžiku, kdy se sejdou dvě podmínky: v semifinále zdolá Rusa Chačanova a do nedělního finále nepostoupí Carlos Alcaraz. Španělský talent svedl v noci vítězný čtvrtfinálový souboj s Italem Jannikem Sinnerem (3:2 na sety) a v pavouku na něj nyní čeká Američan Frances Tiafoe.

Alcarazovi se navíc otevírá šance zapsat se na US Open do historie. Mohl by se stát prvním teenagerem, co vyhrál grandslam od úspěchu Rafaela Nadala v roce 2005, a tím pádem i nejmladší světovou jedničkou v historii ATP. Aktuálním držitelem rekordu je Lleyton Hewitt, který této mety dosáhnul v listopadu 2001 ve dvaceti letech.

Ve hře ovšem zůstává ještě třetí varianta. Pokud by do finále nepostoupil ani jeden z mladíků, pozice světové jedničky připadne Rafaelu Nadalovi, ačkoli nečekaně vypadl už v osmifinále s Tiafoem. Pokud se držitel 22 grandslamových titulů po US Open objeví v čele žebříčku ATP, bude to již podeváté v kariéře a začne svůj 210. týden.