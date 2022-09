Teenager jedničkou: Těžší je, abych se vyrovnal velké trojce. Chvála od legend

Mečbol proměnil přímým bodem z podání, padl na záda a obličej skryl do dlaní. Oslava prvního grandslamového titulu mladíka Carlose Alcaraze byla ve stylu velkých šampionů. Španěl se zapsal do historie coby nejmladší vládce světového žebříčku. „Je to šílené, nikdy jsem si nemyslel, že něčeho takového dosáhnu v 19 letech. Všechno to přišlo velmi rychle. Je to něco, o čem jsem snil,“ chrlil ze sebe nový tenisový král.

Trvalo dlouhých 32 let než US Open dobyl teenager. Na slavného Američana s dělovým podáním Peta Samprase navázal tenista, jenž zažil raketový start kariéry.

Nejmladší světové jedničky Carlos Alcaraz (Šp.)

19 let, 4 měsíce Lleyton Hewitt (Austr.)

20 let, 9 měsíců Marat Safin (Rus.)

20 let, 10 měsíců John McEnroe (USA)

21 let, 1 měsíc Andy Roddick (USA)

21 let, 2 měsíce Björn Borg (Švéd.)

21 let, 3 měsíce

Před třemi lety se Carlos Alcaraz teprve rozkoukával na challengerech, v létě 2020 získal svůj první vavřín a velké turnaje ATP začal poznávat teprve se startem loňské sezony. V té letošní zažil impozantní jaro a tituly z Ria, Miami, Barcelony a Madridu se zařadil mezi absolutní elitu.

V neděli večer si na největší tenisové scéně světa ve Flushing Meadows poradil s Norem Casperem Ruudem (6:4, 2:6, 7:6, 6:3) a vydobyl respekt největších legend bílého sportu.

„Gratuluji Carlosi k prvnímu grandslamového titulu a prvnímu místu, které je vyvrcholením skvělé sezony. Jsem si jistý, že titulů bude mnohem víc,“ napsal Rafael Nadal na twitter jen 30 sekund po konci finále.

„Brutaaal,“ zveřejnil na svém profilu bývalý basketbalista Pau Gasol. Zpozorněl celý sportovní svět. „Tenhle chlápek je jednou z nejlepších věcí, které jsme v našem sportu za dlouho dobu zažili,“ smekl legendární John McEnroe.

Expert stanice Eurosport poukázal na obrovskou mentální sílu rodáka z Murcie, který se během turnaje vyhrabal z těžkých pozic. S Marinem Čiličem na startu páté sady ztratil podání – vývoj s přehledem otočil.

Ve čtvrtfinále odvracel mečbol Jannika Sinnera, navíc při Italově servisu – pak otočil i vývoj páté sady. A ve finále Alcaraz čelil za stavu 1:1 dvojici setbolů – hrozbu zažehnal a od té chvíle absolutně dominoval.

„Tam jsem z toho měl získat mnohem víc. Místo toho jsem pak vyhořel v tie-breaku,“ sypal si popel na hlavu Ruud, který tak padl i ve druhém grandslamovém finále kariéry. „Ale vypadá to, že Carlos je talent, který se ve sportu objeví jen jednou za čas. Uvidíme, kam to dotáhne,“ uznal kvality soupeře.

Může se Alcaraz svou grandslamovou sbírkou postupem let dotáhnout na trio Nadal (22 titulů), Djokovič (21) a Federer (20)? „Je neuvěřitelné být nejmladší jedničkou, ale ještě těžší je zvládnout to, co dokázala velká trojka – zůstat tam dvacet let. Nechci se s nimi srovnávat, ale je to něco, co obdivuji a čím se každý chce stát. Pokusím se být alespoň trochu jako oni,“ slíbil Alcaraz.

Podle kouče Juana Carlose Ferrera se nabušený Španěl bude ještě výkonnostně růst. „Myslím, že zatím je tak na 60 procentech toho, co může dokázat,“ prohlásil. „Že je teď světovou jedničkou, neznamená, že se přestane zlepšovat. A já tu jsem od toho, abych mu to neustále připomínal.“

Čelo žebříčku ATP

1. Carlos Alcaraz (Šp.) 6740 b

2. Casper Ruud (Nor.) 5850

3. Rafael Nadal (Šp.) 5810

4. Daniil Medveděv (Rus.) 5065