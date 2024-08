US Open ONLINE: Lehečka usiluje o osmifinále, s Rusem ale prohrává

Tenista Jiří Lehečka v New Yorku usiluje o postup do osmifinále US Open. Po dvou vítězstvích mu stojí v cestě šestý nasazený Rus Andrej Rubljov, s nímž má vyrovnanou bilanci 2:2 a letos ho v Indian Wells porazil. Zatímco pro Lehečku byl vylepšením newyorského maxima už postup do druhého kola, Rubljov hrál ve Flushing Meadows už čtyřikrát čtvrtfinále. Jejich zápas pořadatelé zařadili na kurt Grandstand jako třetí v pořadí. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSport.cz.