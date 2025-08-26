US Open ONLINE: Kopřiva proti světové jedničce, v akci i Nosková a Siniaková
Do tenisového US Open dnes v New Yorku vstupují i poslední tři čeští zástupci ve dvouhře. Vít Kopřiva hraje s obhájcem titulu a světovou jedničkou Jannikem Sinnerem. Linda Nosková, která je nasazená jako číslo 21, čelí maďarské kvalifikantce Dalmě Gálfiové. Elitní deblistka Kateřina Siniaková v noci zabojuje o postup s domácí Hailey Baptisteovou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Osmadvacetiletého Kopřivu čeká při jeho debutu na newyorském grandslamu nejtěžší možný soupeř. Na grandslamových turnajích nasbíral za poslední dva roky čtyři starty, jen letos na Roland Garros dokázal postoupit do 2. kola. Sinner byl naopak letos pokaždé ve finále, v Melbourne a Wimbledonu rozšířil sbírku trofejí na čtyři. V generálce na US Open ho ale zradilo zdraví a kvůli nemoci nedohrál finále v Cincinnati.