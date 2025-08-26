US Open ONLINE: Marné snahy. Kopřivu smetla jednička, postup Noskové. Hraje Siniaková
Do tenisového US Open dnes v New Yorku vstupují i poslední čeští zástupci ve dvouhře. Vít Kopřiva končí už po prvním kole, ve kterém nestačil na světovou jedničku Jannika Sinnera a prohrál 0:3 na sety. Poměrně hladký postup zvládla Linda Nosková, která porazila Maďarku Dalmu Gálfiovou 2:0. Elitní deblistka Kateřina Siniaková v noci zabojuje o postup s domácí Hailey Baptisteovou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Osmadvacetiletý Kopřiva, který v hlavní soutěži US Open debutoval, předvedl proti Sinnerovi na 27 nevynucených chyb. V utkání přišel sedmkrát o podání, soupeřův servis neprolomil ani jednou. Při páté účasti v hlavní soutěži grandslamu skončil počtvrté v úvodním kole, prošel z něj jen letos na antukovém Roland Garros.
„Soupeř byl nejtěžší, kterého jsem mohl dostat. Bylo to speciální hrát proti světové jedničce a na tak velkém stadionu. Když hrajete na takové úrovni, cítíte, jak ztrácíte. Na druhou stranu hrál velmi dobře a oproti mně na úplně jiném levelu. Byla to velká zkušenost. Určitě si to budu pamatovat do konce života a doufám, že si příště zahrajeme v jiné fázi, než v prvním kole,“ řekl novinářům Kopřiva.
Vítěz letošního Australian Open a Wimbledonu Sinner vyhrál na grandslamech na betonových dvorcích 22. utkání v řadě. Čtyřiadvacetiletý Ital se může stát sedmým hráčem v tzv. Open éře, který by v jedné sezoně získal tři grandslamové tituly.
První set Kopřiva prohrál poté, co ztratil úvodních pět gamů a v závěru odvrátil za potlesku fanoušků na největším dvorci Arthura Ashe „kanára“. Ve druhé sadě získal třetí hru. Ve třetím setu byl český tenista nejblíže brejku, když si za stavu 2:4 vypracoval dva brejkboly. Sinner je ale odvrátil a dotáhl duel k vítězství.