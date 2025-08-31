US Open ONLINE: Famózní obrat Krejčíkové! Postup do čtvrtfinále slaví i Lehečka, hrají další Češi
Víc než tři hodiny mu levoruký francouzský veterán Adrian Mannarino znepříjemňoval život svým nevšedním tenisovým stylem. Jiří Lehečka nakonec ale proti 77. hráči světa potvrdil roli favorita - 7:6 (4), 6:4, 2:6, 6:2. A odměna je obrovská. Získal jistotu, že po turnaji poprvé v kariéře prorazí do top 20, když v živém pořadí je momentálně už na 15. místě a drží roli české jedničky. A především se podruhé chystá na čtvrtfinále grandslamu, v němž mu bude soupeřem světová dvojka Carlos Alcaraz. Postup do čtvrtfinále slaví po fantastickém obratu také Barbora Krejčíková. V noci hrají ještě další dva Češi, Tomáš Macháč vyzve jejího krajana a nasazenou čtyřku Taylora Fritze. Markéta Vondroušová se pak utká s turnajovou devítkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Vedení 2:0 na sety se mu začalo rychle rozplývat. Třetí sadu prohrál na stadionu Louise Armstronga Jiří Lehečka 2:6 a ve čtvrté ztrácel 0:2. Hluché období zápasu ale dokázal třiadvacetiletý český silák překonat a direktivně si došel pro výhru ziskem šesti posledních gamů zápasu.
„Nemám slov, protože to byl pekelný zápas. Pro mě bylo nejdůležitější, jak jsem se vrátil do zápasu, když jsem prohrál třetí set a byl brejk dole ve čtvrtém. Dokázal jsem potlačit frustraci, z čehož jsem nejšťastnější,“ diktoval pak do mikrofonu při rozhovoru na kurtu.
Krátce před tím vypálil na mečbol své 18. eso utkání a po 3 hodinách a 14 minutách slavil velkou výhru. Katapultovala ho poprvé v životě do top 20 žebříčku. „Na žebříček občas kouknu jen po turnaji, ale můj trenér ho sleduje denně. Je to pro mě velká meta, dvacítku jsem si dal pro letošek za cíl,“ líčil svěřenec Michala Navrátila a jedenáctý český tenista v dějinách, který se mezi elitní dvacítku dostal.
V sázce bylo pro oba osmifinalisty mnoho. Mannarino, Francouz nechvalně známý tím, že i v době války na Ukrajině jezdí hrát tenisové exhibice do Ruska, mohl v 37 letech a na 61. grandslamu kariéry stanout poprvé ve čtvrtfinále, což by byl rekord. A o svůj sen bojoval ze všech sil. „Jeho tenis vypadá tak jednoduše, jakoby nepotřeboval na údery ani žádnou sílu. Může hrát klidně dalších deset let. Předvedl vážně skvělý zápas,“ chválil Lehečka poraženého.
V první sadě zabránil Lehečka Mannarinově velké krádeži. Po celý set byl český borec lepší, nevyužil však vedení 40:0 a tři brejkboly za stavu 3:2 stejně jako tři setboly v desátém gamu. A málem za to zaplatil. Francouzský levák se v tiebreaku dostal do vedení 4:1 a už se nadechoval k loupeži sady. Český tenista však v tu chvíli zahrál aktivněji a odvážněji, získal šest bodů v řadě a po víc než hodině si přivlastnil důležité vedení 1:0.
A to zdvojnásobil po nepříliš pohledné druhé sadě, kdy nejprve nepotvrdil brejk na 3:2, ale ten druhý v zápase na 5:4 mu už otevřel cestu k zisku druhé sady. S náskokem ale šla kvalita Čechova výkonu dolů. Prohrál osm z dalších deseti gamů a musel se začít strachovat o výsledek.
Dokázal se však vrátit do zápasu s plnou parádou a i před zraky přítelkyně Lucie Neumannové si vychutnával velký okamžik. Poprvé se probojoval do grandslamového čtvrtfinále před dvěma lety na Australian Open, podruhé to zvládl opět na betonovém grandslamu.
A v dalším kole se pokusí český tenista zaskočit světovou dvojku Carlose Alcaraze, s níž má zatím jen lehce negativní bilanci 1:2. Půjde už o jejich třetí letošní zápas, v únoru v Dauhá Lehečka Španěla zdolal ve třech setech, ve finále travnatého turnaje v Queensu pak ve třech setech podlehl.
Krejčíková odvrátila osm mečbolů!
Barbora Krejčíková porazila na US Open po osmi odvrácených mečbolech Američanku Taylor Townsendovou 1:6, 7:6, 6:3 a postoupila do čtvrtfinále. Dramatickou bitvu na betonových dvorcích v New Yorku vyhrála po více než třech hodinách. O postup do semifinále se příště utká s další Američankou a nasazenou čtyřkou Jessicou Pegulaovou.
Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouhry Krejčíková otočila proti Townsendové duel, v němž prohrávala 1:6 a 1:3. Ve druhém setu odvrátila osm mečbolů, sedm z nich smazala v maratonském tie-breaku, který vyhrála 15:13.
Loňská wimbledonská vítězka Krejčíková vyrovnala postupem do čtvrtfinále US Open své newyorské maximum. Mezi osm nejlepších se ve Flushing Meadows dostala také před čtyřmi lety.
Nedělní výsledky US Open:
Muži:
Dvouhra - 4. kolo:
Lehečka (20-ČR) - Mannarino (Fr.) 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2,
Alcaraz (2-Šp.) - Rinderknech (Fr.) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 4. kolo:
Pegulaová (4-USA) - Liová (USA) 6:1, 6:2,
Krejčíková (ČR) - Townsendová (USA) 1:6, 7:6 (15:13), 6:3.
Čtyřhra - 2. kolo:
Muhammadová, Schuursová (7-USA/Niz.) - Sisková, Olmosová (ČR/Mex.) 7:6 (7:5), 6:1.
Juniorky:
Dvouhra - 1. kolo:
Esquivaová (8-Šp.) - Fajmonová (ČR) 6:3, 3:6, 6:1.