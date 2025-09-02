US Open ONLINE: Alcaraz přehrál Lehečku, končí i Krejčíková. Vondroušová proti jedničce
Tři čeští tenisté dnes bojují o semifinále US Open. Barbora Krejčíková do něj poprvé v kariéře postoupit nedokázala, turnajové čtyřce Jessice Pegulaové z USA podlehla 3:6, 3:6. Neuspěl ani Jiří Lehečka, s favorizovaným Španělem Carlosem Alcarazem prohrál 4:6, 2:6, 4:6. Noční výzva čeká Markétu Vondroušovou, její soupeřkou je světová jednička Aryna Sabalenková. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Krejčíkové došla šťáva
Druhá účast Barbory Krejčíkové ve čtvrtfinále US Open skončila druhou porážkou. V roce 2021 nestačila na Arynu Sabalenkovou, nyní na Jessicu Pegulaovou. Američance podlehla 3:6, 3:6 za 86 minut.
Obě hráčky vstupovaly do zápasu ve zcela jiné pozici. Krejčíková v nedělním osmifinále odvracela osm mečbolů Taylor Townsendové a podstoupila víc než tříhodinovou bitvu. To Pegulaové zabral celý pochod mezi osmičku nejlepších dam turnaje pouhých 5 hodin, když ve čtyřech utkáních přišla o nicotných 17 gamů. Světová čtyřka a loňská finalistka z Flushing Meadows šla do utkání o poznání svěžejší a vyhranější. V sezoně už posbírala celkem 3 tituly a zápasovou bilanci 41:16 oproti 12:6 v podání Češky.
Především emociální i fyzické vyčerpání z předchozí strhující bitvy proti Townsendové se na Krejčíkové, jež nastoupila se zatejpovanou levou achilovkou, podepsaly. Třetí zápas s domácí tenistkou za sebou již byl nad její síly.
Při prvním vystoupení na servisu promáchla dáma z Ivančic smeč a spáchala dvojchybu, čímž pobídla sokyni z miliardářské rodiny majitelů Buffalo Bills a Sabres k rychlému náskoku 3:0. Pegulaová se moudře držela dál od masivního forhendu Krejčíkové, mnohem lépe se hýbala. Zvládla i složitější chvíle, když Krejčíková snížila na 3:4 a šla podávat. Rebrejkem si Američanka znovu vytvořila náskok a vstupní set zavřela za 41 minut.
Česká tenistka hrála prakticky bez prvního podání, které po celý zápas uváděla do hry s žalostnou úspěšností 42 procent a po tom druhém vyhrála ani ne třetinu výměn. Navíc jí zcela chyběla energie. „Jedem, pojď,“ snažil se ji opakovaně vybudit kondiční trenér Tomáš Breicetl. Povedlo se jen na chvíli. To když Krejčíková snížila kritický stav 1:4 a 15:40 ve druhé sadě na 3:4. Pegulaovou dostala pod tlak, ta ale ve zkoušce nervů obstála. Udržela si vlastní podání a pak Krejčíkovou popáté v utkání brejkla, což jí po 86 minutách utkání bohatě stačilo k návratu do semifinále. Na mečbol vyhodila Češka forhend daleko do autu, což byla její 22. nevynucená chyba utkání. Se svou přemožitelkou se objala u sítě a spěchala do šatny.
„Začala jsem výborně, celý zápas jsem hrála solidně. Viděla jsem, co dokázala proti Taylor, takže konec byl těžký. Ale zvládla jsem to!“ těšilo jednatřicetiletou Američanku, jež se v semifinále postaví vítězce nočního duelu Aryna Sabalenková – Markéta Vondroušová.
I Krejčíková musí brát US Open jen pozitivně. Z New Yorku si odváží odměnu 660 000 dolarů, víc než si dosud vydělala v celém průběhu sezony. A v žebříčku poskočí z 62. příčky na 40. místo.