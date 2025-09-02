Muchovou při výhře trápila ztuhlá záda: Pomohlo ošetření. Ve třetím setu chytla druhý dech
Tenistka Karolína Muchová zvládla na US Open i počtvrté zápas na tři sety, v pondělním osmifinále proti Ukrajince Martě Kosťukové si poradila i se zdravotními problémy. Kvůli špatnému došlápnutí jí hlavně ve druhém setu trápila ztuhlá záda, vyžádala si také pauzu na ošetření. Utkání nakonec vyhrála 6:3, 6:7, 6:3 a v rozhovoru s českými novináři si vážila, že postoupila v New Yorku do čtvrtfinále potřetí za sebou. Zde na ni čeká bývalá světová jednička Japonka Naomi Ósakaová.
„Blbě jsem tam došlápla a ztuhly mi záda a zadek. Bylo to pak pro mě trošičku těžší se tam hýbat. Pomohla mi ale fyzioterapeutka, možná i prášek proti bolesti a určitý čas. Ve třetím setu už jsem se cítila lépe,“ uvedla Karolína Muchová
Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce si způsobila potíže v úvodu utkání. Bolesti postupně zesilovaly, až si ve druhé sadě za stavu 1:2 vyžádala ošetření. „Na začátku to nebylo úplně šílené, ale pak už mi to trochu nabíhalo. Myslela jsem si, že to rozběhám, ale postupně mě to víc a víc stahovalo. Vadilo mi to hlavně u servisu a poté i v pohybu. Vzala jsem si ošetření a pomohlo to,“ řekla.
Věřila, že šlo jen o nárazovou nepříjemnost, která by ji neměla dále limitovat. „To snad ne. Určitě to budeme s fyzioterapeutem nějak řešit,“ uvedla.
Turnajová jedenáctka Muchová porazila o šestnáct příček níže nasazenou Kosťukovou po necelých třech hodinách. I ve čtvrtém zápase na letošním US Open hrála tři sety. „Jo, už si tu hru takhle užívám,“ řekla s úsměvem. „Raději bych hrála na dva, ale jsem ráda, že jsem to ubojovala. Většinou se v těch dlouhých zápasech trochu vláčím, ale teď jsem chytla vždy ve třetím setu druhý a možná i třetí dech. Byla jsem schopná najít v sobě nějakou energii a ty zápasy dohrát,“
V osmifinále odvrátila proti Kosťukové devět z deseti brejkbolů. Sama servis soupeřky získala třikrát. „Díky bohu. Marta mě tam ale tlačila. V bodech, kdy jsem šla přes druhý servis, jsem věděla, že to bude těžké. U brejkbolů jsem se tak soustředila, abych šla přes první podání,“ řekla.
Ósakaová? Určitě je v lepší formě než minulý rok
O šest let mladší Kosťukovou, s níž hrála poprvé, ocenila za bojovný výkon. „Asi mě to nepřekvapilo. Věděla jsem, že vrátí spoustu míčů a musím to dohrát posledního míče. To, co ostatní třeba nevrátí, ona dokáže vyškrábnout. Je hodně atletická. Potom jsem si ale počkala na šanci ve třetím setu, chytla jsem tam rychlý brejk a doservírovala to,“ doplnila.
Dostala se do sedmého grandslamového čtvrtfinále, na US Open je mezi osmi nejlepšími hráčkami potřetí za sebou. „Jsem za to ráda. I proto, že jsem toho letos moc neodehrála. Nemám takovou tu vyhranost v zápasech. Mám radost, že se mi to tady podařilo zase prolomit, ubojovat a dojít zatím do čtvrtfinále.“ řekla.
Stala se také rekordním čtvrtým zástupcem českého tenisu ve čtvrtfinále letošního US Open. Spolu s ní se do této fáze probojoval Jiří Lehečka, Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová. „Jsem za to ráda a snad budeme mít šanci dojít ještě dál,“ uvedla.
O postup do semifinále se Muchová utká proti čtyřnásobné grandslamové šampionce Ósakaové. S ní má zatím vyrovnanou bilanci 2:2. Vloni ji na US Open porazila 6:3, 7:6, letos s ní ale na Australian Open prohrála 6:1, 1:6, 3:6.
„Určitě je v lepší formě než minulý rok, hraje líp. Bude to těžký zápas. Vloni jsem proti ní odehrála dobré druhé kolo. Hrála jsem přesně a tolik jsem nechybovala. Teď bude hlavně důležité dostat se do fyzické pohody a dobře zregenerovat. Budu se snažit mít na zápas proti ní co nejvíce sil,“ doplnila Muchová.