US Open ONLINE: Čtvrtfinálový boj. Krejčíková proti Pegulaové. Lehečka čelí Alcarazovi

US Open
Letošní US Open pomalu směřuje ke svému vyvrcholení, u kterého mohou být i čeští tenisté. Mezi osm nejlepších v ženské i mužské dvouhře pronikli hned čtyři krajané. Dál je ovšem čeká těžký boj. Barbora Krejčíková po dramatické bitvě v osmifinále od 17.30 hraje opět s Američankou, tentokrát proti Jessice Pegulaové. Jiří Lehečka změří síly se světovou dvojkou Carlosem Alcarazem. Zřejmě do největší výzvy jde Markéta Vondroušová, která v noci bojuje s jedničkou Arynou Sabalenkovou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

