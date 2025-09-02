US Open ONLINE: Krejčíková potřebuje další otočku, prohrála první set
Letošní US Open pomalu směřuje ke svému vyvrcholení, u kterého mohou být i čeští tenisté. Mezi osm nejlepších v ženské i mužské dvouhře pronikli hned čtyři. Dál je ovšem čeká těžký boj. Barbora Krejčíková po dramatické bitvě v osmifinále od 17.30 hraje opět s Američankou, tentokrát proti Jessice Pegulaové. Jiří Lehečka změří síly se světovou dvojkou Carlosem Alcarazem. Zřejmě do největší výzvy jde Markéta Vondroušová, která v noci bojuje s jedničkou Arynou Sabalenkovou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.