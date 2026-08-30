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US Open ONLINE: Lehečka po bleskovém setu vede, v akci je i Krejčíková

Jiří Lehečka během prvního kola US Open
Jiří Lehečka během prvního kola US OpenZdroj: ČTK / AP / Andres Kudacki
Barbora Krejčíková v prvním kole US Open
Barbora Krejčíková v prvním kole US Open
Barbora Krejčíková v prvním kole US Open
Barbora Krejčíková v prvním kole US Open
Jiří Lehečka během prvního kola US Open
Jiří Lehečka během prvního kola US Open
Barbora Krejčíková odvrátila na US Open proti Američance Taylor Townsendové osm mečbolů
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iSport.cz
US Open
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Závěrečný grandslam sezony US Open rozehraje v neděli pět českých tenistů. Na Grandstandu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows, se představí Jiří Lehečka, v úvodní den turnaje nastoupí také Barbora Krejčíková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolína Plíšková. 

US Open - Muži - 2026

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Osmnáctý nasazený Lehečka se utká v prvním zápase na Grandstandu od 17:00 SELČ s Pablem Carreňem a španělskému veteránovi bude chtít oplatit vyřazení ze stejné fáze letošního Roland Garros. Soupeřkou turnajové sedmadvacítky Krejčíkové bude Kamilla Rachimovová z Uzbekistánu.

Macháč se střetne s britským tenistou z kvalifikace Tobym Samuelem. Finalistka turnaje z roku 2016 Karolína Plíšková narazí na Belgičanku Hanne Vandewinkelovou a Kopřiva vyzve 27. nasazeného Tomáse Martína Etcheverryho z Argentiny.

Dalších sedm českých tenistů bude hrát v pondělí: v New Yorku se dostanou na kurty vítězové smíšené čtyřhry Jakub Menšík a Karolína Muchová, wimbledonská šampionka Linda Nosková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a kvalifikant Dalibor Svrčina.

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