US Open ONLINE: Lehečka po bleskovém setu vede, v akci je i Krejčíková
Závěrečný grandslam sezony US Open rozehraje v neděli pět českých tenistů. Na Grandstandu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows, se představí Jiří Lehečka, v úvodní den turnaje nastoupí také Barbora Krejčíková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolína Plíšková.
US Open - Muži - 2026
US Open - Ženy - 2026
Osmnáctý nasazený Lehečka se utká v prvním zápase na Grandstandu od 17:00 SELČ s Pablem Carreňem a španělskému veteránovi bude chtít oplatit vyřazení ze stejné fáze letošního Roland Garros. Soupeřkou turnajové sedmadvacítky Krejčíkové bude Kamilla Rachimovová z Uzbekistánu.
Macháč se střetne s britským tenistou z kvalifikace Tobym Samuelem. Finalistka turnaje z roku 2016 Karolína Plíšková narazí na Belgičanku Hanne Vandewinkelovou a Kopřiva vyzve 27. nasazeného Tomáse Martína Etcheverryho z Argentiny.
Dalších sedm českých tenistů bude hrát v pondělí: v New Yorku se dostanou na kurty vítězové smíšené čtyřhry Jakub Menšík a Karolína Muchová, wimbledonská šampionka Linda Nosková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a kvalifikant Dalibor Svrčina.