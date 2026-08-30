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US Open ONLINE: Startuje poslední grandslam sezony. Představí se Krejčíková či Lehečka

Barbora Krejčíková odvrátila na US Open proti Američance Taylor Townsendové osm mečbolů
Barbora Krejčíková odvrátila na US Open proti Američance Taylor Townsendové osm mečbolůZdroj: ČTK / AP / Pamela Smith
Tenista Tomáš Macháč.
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US Open
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Závěrečný grandslam sezony US Open rozehraje v neděli pět českých tenistů. Na Grandstandu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows, se představí Jiří Lehečka, v úvodní den turnaje nastoupí také Barbora Krejčíková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolína Plíšková. 

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Osmnáctý nasazený Lehečka se utká v prvním zápase na Grandstandu od 17:00 SELČ s Pablem Carreňem a španělskému veteránovi bude chtít oplatit vyřazení ze stejné fáze letošního Roland Garros. Soupeřkou turnajové sedmadvacítky Krejčíkové bude Kamilla Rachimovová z Uzbekistánu.

Macháč se střetne s britským tenistou z kvalifikace Tobym Samuelem. Finalistka turnaje z roku 2016 Karolína Plíšková narazí na Belgičanku Hanne Vandewinkelovou a Kopřiva vyzve 27. nasazeného Tomáse Martína Etcheverryho z Argentiny.

Dalších sedm českých tenistů bude hrát v pondělí: v New Yorku se dostanou na kurty vítězové smíšené čtyřhry Jakub Menšík a Karolína Muchová, wimbledonská šampionka Linda Nosková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a kvalifikant Dalibor Svrčina.

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