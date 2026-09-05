US Open ONLINE: Menšík v souboji o osmifinále. Bartůňková s Bouzkovou na turnaji končí
Už jen dva Češi zbývají ve dvouhře na tenisovém US Open. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila do osmifinále. O stejnou metu v noci hraje Jakub Menšík, jeho soupeřem je domácí Learner Tien. Marie Bouzková podlehla bývalé světové jedničce Ize Šwiatekové, Nikolu Bartůňkovou ve dvou setech přehrála nasazená pětka Mirra Andrejevová. ONLINE přenosy českých zápasů můžete sledovat na webu iSport.
US Open - Muži - 2026
Osmadvacetiletá Bouzková prohrála s bývalou světovou jedničkou Šwiatekovou po dvou hodinách a 27 minutách. Polskou soupeřku neporazila ani na čtvrtý pokus a stále proti ní nezískala ani set. Nepomohlo jí ani pět brejků a 20 vítězných míčů. Na US Open si i tak vyrovnala maximum z roku 2023.
Bouzková sehrála se šampionkou turnaje z roku 2022 vyrovnaný duel, v němž neuspěla až v tie-breacích. V prvním setu česká hráčka nevyužila třikrát náskok brejku, přičemž nedopodávala sadu za stavu 6:5. Ve zkrácené hře prohrávala brzy 1:4 a podlehla 3:7.
Ve druhé sadě vedla Bouzková dokonce 3:0 a měla při dalším vedení 6:5 tři setboly. Šwiateková ale všechny smazala a znovu rozhodla v tie-breaku. Bouzková v něm opět brzy ztrácela, za stavu 1:6 sice odvrátila dva mečboly, proti třetímu už ale zahrála míč do autu.
Prokletí třetího kola
Bartůňková, která porazila v předchozích kolech Egypťanku Majar Šarífovou a Němku Tatjanu Mariovou, dohrála ve 3. kole na třetím grandslamu v sezoně. Do stejné fáze se dostala také na Australian Open a ve Wimbledonu. O rok mladší Andrejevová jí čtyřikrát vzala servis, na vítězné míče prohrála česká tenistka 17:25.
„Dojmy jsou teď trochu smutné, prohrála jsem. Chyběl kousek, abych mohla vyrovnat a jít do třetího setu. Byl to ale super zápas. V prvním setu jsem sice mohla hrát lépe, ale celkově to bylo slušné,“ řekla českým novinářům Bartůňková.
Čtyřiatřicátá hráčka světa vstoupila do utkání ztraceným servisem a až do konce sady se nedokázala propracovat k brejkbolu. Poté, co přišla o podání i v sedmé hře, Andrejevová využila při následném podání první setbol.
Druhá sada už byla vyrovnanější. Bartůňková dohnala manko brejku z úvodní hry a dostala se později do vedení 4:2. Andrejevová jí ale ihned prolomila také servis a set dospěl do zkrácené hry. V ní sice tenistka I. ČLTK Praha otočila stav 0:4 na 5:4, následné tři výměny ale ztratila a přišla i o celý zápas.