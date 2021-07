Wimbledon tak nenávidím, až hraju dobře, smála se Plíšková

Bylo čtvrtfinále dokonalé?

„Řekněme skoro dokonalé. Já na sobě vždycky najdu nějaké chyby. Ale hrála jsem přesně tak, jak jsem měla. Nedělala jsem moc lehkých chyb. Udržela jsem koncentraci na každý míč. Věděla jsem, že ona moc nekazí. A že mě čeká náročná práce. Ale zvládla jsem pár těžkých chvil, vyrovnaných gamů. Skvěle jsem podávala.“

Co pro vás znamená postoupit do semifinále Wimbledonu?

„Samozřejmě je to velká věc. Zvlášť po špatných výsledcích na přípravných turnajích. Připadám si trochu jako ve snu. Věřila jsem, že svou hru najdu. Jsem šťastná, že se to povedlo tady.“

Po Melbourne, Paříži a New Yorku jste konečně i londýnskou semifinalistkou. Už vezmete neoblíbený Wimbledon na milost?

„Ještě ne. Nechci, možná mi to pomáhá. Tím, že ho nenávidím, nebo tím, že ho nemám ráda, se mi třeba teďka tak daří. (smích) Nenávidím je samozřejmě silné slovo, mám ho samozřejmě teďka už ráda. Jsem ráda, že se mi to už podařilo i tady. Nebyl to ani cíl, ale vím, že spousta lidí říkala: Tak v Paříži se dostaneš do semifinále a na Wimbledonu ne. Jak je to možné? Jsem ráda, že se mi to vyrovnalo a že to mám splněné na všech čtyřech grandslamech.“

Na Wimbledonu přitom přišel letos úspěch dost nečekaně, experti vám nevěřili. Překvapila jste samu sebe?

„Bylo těžké věřit, že se mi po předchozích nepovedených týdnech ve Wimbledonu bude dařit. Naštěstí se mi povedlo zůstat ve vlastní bublině a neposlouchat názory jiných. Taky mi pomohl můj tým, který zůstává v pohodě bez ohledu na výsledky a má velký podíl na úspěchu.“

Vyhovuje vám, že letos nejste na turnaji od začátku hlavní atrakcí? Že jste se na větší stadiony a do hlavního sálu na tiskovky postupně propracovala?

„Nasazování na kurty se mi nezdálo, jak už jsem říkala minule. Ale nestěžuju si, protože jsem zatím na všech vyhrála. A teď už mě na dvanáctku vážně poslat nemůžou. (smích) Osobně si potřebuju zvyknout na prostředí, třeba i v rozehrávce. Holky, které na největších kurtech hrály čtyřikrát nebo pětkrát mají velkou výhodu. Ale co... Nastoupila jsem na jedničce a zvládla jsem to. A teď mě vzali i sem do velké místnosti, takže je všechno na dobré cestě.“

Napadlo vás někdy, že se tu můžete přidat k velkým šampionkám, jakými byly Navrátilová, Kingová, Grafová, sestry Williamsovy?

„Ne. Pořád jsem od titulu hodně daleko, takže si své jméno na seznamu vítězek nepředstavuju. Ale samozřejmě byly všechny jmenované úžasnými tenistkami a všechny respektuju.“

Vraťme se ještě k zápasu. Čároví sudí vám zahlásili dvě chyby nohou, obě přišly nevhod, po první měla soupeřka brejkbol, po druhé to byla shoda. Vy jste je ale vzala s chladnou hlavou a pokaždé našla odpověď.

„Ani nevím, kterou nohou jsem přešlápla, tuším, že asi pravou. Občas si stoupnu hodně k lajně, takže je možné, že přešlápnu. A po pravdě řečeno dvakrát jsem si hodila balónek tak dopředu, že jsem přešlap podle mě musela udělat, i když byl asi malý. Ale nijak mě to nerozhodilo, je to chyba jako každá jiná.“

Ani pád po podklouznutí vás nerozhodil, naopak jste po kurtu létala a dobíhala těžké kraťasy.

„Jo, skvěle jsem se hýbala, byla jsem připravená běhat a hodně toho vrátit. Věděla jsem, že občas kraťas přijde. A myslím, že jsem zahrála skoro všechny, hlavně ty důležité. A že jsem spadla? To byl můj první pád na Wimbledonu, normálně nepadám. Nic se mi naštěstí nestalo, ani mě to nevyvedlo z míry. Stejně jako ty dva foot faulty. Hrála jsem pořád solidně, zůstala jsem klidná.“

Jak vám prospěla zatažená střecha?

„Pro mě jsou podmínky pod střechou ideální, jak na servis, tak na další údery. Nemusím řešit vítr, sluníčko. Hrálo se mi dobře.“

Je z vás cítit, jak vás tenis zase najednou těší. Hrajete ho s větší radostí?

„Samozřejmě s větší radostí. Když se vyhrává, všechno je veselejší. Těším se na zápasy, každý si užívám. A ještě na takhle velkém kurtu, navíc mohlo být poprvé úplně plno, to je pak paráda. A navíc, když se daří a zápas se povede…“

Takže sladká satisfakce za výsledky z prvního půlroku sezony?

„Popravdě to trochu je satisfakce, protože jsem sice byla tak nějak v pohodě psychicky i fyzicky, ale kdyby nepřišel nějaký výsledek a pořád se prohrávalo, pak by bylo těžké zůstat pozitivní. Naštěstí jsem to vydržela a teď přišel lepší výsledek, takže jsem za to ráda. A aspoň se mi potvrdilo, že i když se třeba nedaří, nemusím pokaždé zahrát supr turnaj, pořád to ve mně je. Teď na trávě jsem prohrála dvakrát po sobě v prvním kole, což se mi podle mě nestalo hodně dlouho, a stejně jsem schopná zahrát dobrý turnaj. Dokázala jsem si, že můžu odehrát dobrý turnaj, aniž bych měla za sebou dobré výsledky.“

Dobrý turnaj může být ještě lepší, když ve čtvrtek skolíte nasazenou dvojku Arynu Sabalenkovou. Jaký to bude zápas?

„Očekávám pořádnou bitvu. Dává ohromné rány ze servisu i při výměnách. Nebude čas na velké přemýšlení nad taktikou. Musím dělat rychlá rozhodnutí. Taky mám zbraně, které jí mohou škodit. Třeba podání. Potřebuju hrát rychle a dostat ji pod tlak. Těžko jsem mohla dostat lehkou soupeřku. Máme za sebou dva hodně těsné mače. Trochu ji znám. Myslím, že tady hraje skvěle. Tak uvidíme, co se stane.“

Bělorusku jste ještě nikdy neskolila, oba vzájemné zápasy ale byly přetěsné. Jeden 5:7 a druhý 6:7 ve třetí sadě.

„Pamatuju si oba zápasy, v Cincinnati jsem měla dokonce mečboly. S ní je to vabank. Základ bude držet si servis a čekat na chybu při jejím servisu. Dokáže taky zkazit. Tím, že hraje na strašné riziko, pár chyb udělá. Bude to velký zápas, nečekám nic lehkého. Je to semifinále, tam asi není nikdo lehký.“

Sabalenková je hodně hlasitou tenistkou, při úderech křičí. Vadí vám to?

„Vadí mi to, když se na tenis divám, ale jak sama hraju, neruší mě to. A ani to nevnímám, protože se soustředím na balónek a to, co mám dělat, než abych řešila, co se děje na druhé straně.“