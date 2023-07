Hekání bych zakázala, řekla Kvitová o soupeřce. A chválila Lehečku

V pavouku jste pouze vy a Jelena Rybakinová coby bývalé šampionky Wimbledonu. Vzhledem k formě a své historii v All England Clubu, začnete už sama sebe řadit mezi favoritky?

„Vážně to tak nevidím. Všechna velká jména postupují, a mně už vlastně nesejde na tom, kdo je favoritka a kdo ne. Jsem nadšená, že jsem ve druhém týdnu. Už to je pro mě velký výsledek.“

Je tu i důvod - od druhého titulu z roku 2014 jste v osmifinále teprve podruhé.

„Jsem ráda, že jsem tři zápasy zvládla. Teď musím porazit někoho skvělého, abych se dostala dál. Povinnost jsem splnila. Teď už se tu snad můžu trošku uvolnit.“

Déšť vás ve 3. kole se Stevanovičovou vyhnal do šatny za stavu 6:3, 4:5. Jak moc jste toužila proměnit mečbol ještě před přeháňkou?

„Tušila jsem, že déšť má přijít asi v jednu. Říkala jsem si, že bych to teoreticky mohla stihnout. Jenže tím si člověk na sebe dělá ještě větší tlak. A já proti jejímu tenisu potřebovala být hlavně trpělivá.“

Ve druhé sadě jste vedla 4:2, přerušilo se však za 4:5. Tížilo vás tohle vědomí v šatně?

„Ty dvě a půl hodiny tam pro mě nebyly moc hezké. Dlouho se mi takové přerušení nestalo. Byla jsem úplně vyřízená, dokonce jsem i usnula. Skoro nic jsem nesnědla.“

Co vám kázal kouč Jiří Vaněk před znovuzahájením utkání?

„Hlavně mi říkal, ať nehraju úplně k lajnám, ale klidně doprostřed, protože ona mi neublíží. Jestli dala jeden winner za celý zápas… Návrat se mi fakt povedl, ale stejně jsem si pak konec zase zkomplikovala. Nervy hrály roly. Věděla jsem, že musím hrát poctivě každý balón a dělá mi radost, že jsem našla odvahu jít i párkrát na síť. Měla jsem tam vyrážet ještě víc, ale občas jsem byla tak zatažená, že mě to prostě ani nenapadlo.“

Když už jste na síť ale naběhla, vyhrála jste 26 z 35 výměn. Některé údery byly vysloveně krásné. Užíváte si je?

„To teda! Hlavně v posledních gamech jsem tam měla hezké pickupy. V takovou chvíli si řeknu, že to umím. A někdy je mi fakt líto, že na síť nechodím častěji. Vracím se do mladých let, když jsem tam chodila víc. Hra se změnila, takže na to není tolik příležitostí. Ale bylo to hezký.“

Jak moc vám vadil hlasitý projev Stevanovičové při utkání?

„Ani jsem nevnímala, že by nějak hekala. Kluci z týmu to vnímali mnohem víc. Vím, jaké to je hrát proti holkám, které dělají takové zvuky. Já bych tohle zakázala. I když osobně to v zápase dokážu odblokovat a soustředit se sama na sebe.“

Po dramatu postoupil poprvé do osmifinále Wimbledonu i Jiří Lehečka, váš parťák z lednového United Cupu v Austrálii. Sledujete jeho jízdu?

„Pořád máme skupinu z United Cupu, ve které si navzájem gratulujeme. S Jirkou jsme se potkali na rozcvičce a při rozehrávce. Sleduju, jak hraje. Moc mu fandím.“