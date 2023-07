Láska na druhou. Bouzkové tleskala hvězda NHL, zase okouzluje Londýn

PŘÍMO Z LONDÝNA | Daří se jí vracet čas, po roce zase hoří láska mezi Marií Bouzkovou a Wimbledonem. Na londýnské trávě se opět mění v živou zeď, s psím nadšením se honí za každým balónkem. A vítězí! V páteční noci svedla loňská čtvrtfinalistka mač s přízviskem životní, jenž ji katapultoval do osmifinále. Tak jako minulé léto pocuchala nervy světové pětce Caroline Garciaové, kterou vyhnala z pavouku 7:6 (0), 4:6, 7:5. A může vyhlížet nedělní derby proti Markétě Vondroušové, z něhož vzejde česká čtvrtfinalistka.

Do Londýna dorazila smutná z ještě čerstvé deblové aféry na Roland Garros. A bez jediné letošní výhry na grandslamu. Tahle bilance jen podtrhovala celkově neuspokojivý průběh sezony. „Tady mám ale pokaždé strašně dobrou energii, dostanu ze sebe všechno,“ říká čtyřiadvacetiletá milovnice wimbledonského turnaje, jež chodí na tiskové konference s kšiltovkou s potiskem jahod. A sbírá na londýnské adrese SW 19 další krásné zážitky.

Stupňují se. V 1. kole vyřadila Švýcarku Simonu Waltertovou, v tom druhém poslala do tenisové penze estonskou hvězdu Anett Kontaveitovou, jež musí v pouhých sedmadvaceti letech přestat sportovat kvůli chronickým problémům se zády. „Přemýšlela jsem nad tím, že není moc hezké ukončit někomu kariéru. Hlavně jí, která je skvělý člověk na kurtu i mimo něj,“ omlouvala se.

Třetí zápas byl prozatímním vrcholem. „Jedno z největších vítězství v kariéře,“ oznámkovala vyřazení Garciaové, jež bylo víc než nevšední. Utkání mělo proběhnout na dvorci číslo 2, později bylo přesunuto na kurt 18 a k třetímu setu se hráčky za padající tmy přemístily pod světla a střechu stadionu číslo 1. Bouzková ztratila druhou sadu, někdo jiný by možná takticky vyžadoval přerušení a návrat na stejný kurt druhý den. V české tenistce však vidina velkého jeviště vzbudila nadšení. „Byla jsem hned natěšená z toho, že jsme dostaly takhle hezký kurt. Věděla jsem, že tam přijde dost diváků a skvělá atmosféra mi pomůže,“ líčila turnajová dvaatřicítka.

Jak tušila, tak se také stalo. Bouzková přišla jako první o servis a prohrávala v rozhodujícím setu 2:3. Tribuny však aplaudovaly její bojovnosti. Při dobíhání jednoho z míčů si natloukla a skončila v poloze ležmo. „Rozběhla jsem se, co to šlo, i když jsem věděla, že to velice špatně dopadne. A teď mám na zadku bouli. Ale aspoň musela zahrát ještě jeden úder,“ usmála se.

Taktika vrátit úplně každý míč přes síť a nutit Garciaovou k úderům navíc, jež nabízejí šanci pro chybu, byla úspěšná. Francouzská šampionka posledního Turnaje mistryň spáchala 53 nevynucených chyb, Bouzková jen 14. Ač na vítězné údery drtivě prohrála (20:51), probránila se nakonec do osmifinále.

K tomu jí v hledišti aplaudovala nadšená maminka Květa, jež se stala vděčným cílem televizních kamer. Musíš víc švihnout, gestikulovala zuřivě při prvním nezdařeném mečbolu dcery. Aut, aut, byl to aut! jásala naopak, když Garciaová na ten další spáchala poslední z mnoha kiksů. „Na turnaje se máma moc nedostane, bývá doma s malým bráchou, Wimbledon má vždycky jako dovolenou a strašně si ho užívá. Když se mnou může na turnaj, vybere si jet sem, má to tu strašně ráda,“ líčila Bouzková, když po desáté hodině v noci londýnského času doklusala k síti zase jako vítězka.

Radost neudělala jen rodičům, ale také jednomu slavnému hokejistovi. Po roce opět na jejím utkání ve Wimbledonu fandil Aleksander Barkov, kapitán finalistů letošního Stanley Cupu z Floridy. Právě na Floridě Bouzková žije a patří mezi hokejové fanynky.

Nosí vám štěstí?

„Jojo, máme dobrou bilanci,“ usmála se.

Náhoda, že přišel v pátek pozdě v noci na třikrát přeložený zápas zrovna na vás? Nebo je vaším fanouškem?

„Chodí na tenis, má ho hodně rád,“ zněla další odpověď.

Co či koho má Barkov ještě rád, zůstalo nevyřčeno.

V neděli ale bude rozhodně pokračovat love story Bouzkové a Wimbledonu. To když v duelu o čtvrtfinále nastoupí proti krajance Markétě Vondroušové. „Další hrozně těžký zápas, Maky teď hraje moc dobře, suverénně tady postupuje. V Indian Wells jsem s ní dost lehce prohrála, budu se těšit na odvetu.“

Jaké zážitky posbírá tentokrát?