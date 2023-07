Kvitová slaví postup do osmifinále! Dál jde i Lehečka, ovládl pětiseťák

Jiří Lehečka a Petra Kvitová postoupili do osmifinále Wimbledonu. Jednadvacetiletý český tenista vyhrál po téměř čtyřech hodinách deštěm dvakrát přerušený zápas 3. kola s Američanem Tommym Paulem. Šestnáctého nasazeného zdolal 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 6:2 a narazí na turnajovou trojku Rusa Daniila Medveděva. Dvojnásobná vítězka londýnského grandslamu Kvitová vyřadila Srbku Nataliju Stevanovičovou po setech 6:3, 7:5 a vyzve buď loňskou finalistku Tunisanku Uns Džábirovou, nebo Kanaďanku Biancu Andreescuovou.

Čtvrtfinalista letošního Australian Open Lehečka opět vylepšil své maximum na travnatých dvorcích v All England Clubu. Zahrál 63 vítězných míčů a pomohl si 19 esy. O pět let starší Američan měl o třicet vítězných míčů méně.

Lehečka nastoupil na semifinalistu letošního Australian Open suverénně a díky dvěma brejkům získal za půl hodiny první set. Ve druhém oba hráči byli na servisu stoprocentní až do zkrácené hry, v ní ale český tenista uspěl jasně 7:2.

Ve třetí sadě bylo utkání za stavu 1:1 přerušeno kvůli dešti. Sedmatřicátý hráč světa Lehečka ztratil po návratu servis, podařilo se mu ale soupeři brejk oplatit. Rozhodla opět zkrácená hra, v které český tenista nevyužil vedení 5:3. Ztratil čtyři míčky za sebou a Paul snížil. Lehečka přišel o první set v turnaji.

Ve čtvrtém gamu třetí sady Lehečka při svém servisu prohrával 0:40, podání však udržel. Za stavu 5:6 začalo znovu pršet a utkání bylo na více než dvacet minut přerušeno. Rozhodla opět zkrácená hra.

V ní Paul vedl 6:2, Lehečka ale všechny setboly odvrátil a srovnal. Při mečbolu za stavu 8:7 přerušil svěřenec trenéra Michala Navrátila výměnu a reklamoval aut, míč však podle jestřábího oka spadl na základní čáru a tie-break pokračoval. Za stavu 9:10 Lehečka sedmý setbol neodvrátil a Paul si vynutil rozhodující set.

Český tenista se nenechal rozhodit a pátou sadu si podmanil. Na servisu už nezaváhal a od stavu 2:2 získal čtyři hry po sobě. Po využití třetího mečbolu v zápase mohl radostí pokleknout na wimbledonský trávník a slavit.

Třiatřicetiletá Kvitová vyhrála osmý zápas za sebou a prodloužila na trávě letošní neporazitelnost. Před startem na třetím letošním grandslamu zvítězila v Berlíně. Naposledy prohrála na trávě vloni ve 3. kole Wimbledonu se Španělkou Paulou Badosaovou.

„Byl to těžký zápas, i kvůli dešťové přeháňce. Ona (Stevanovičová) hodně využívá čopy a hraje jinak než ostatní tenistky. Musela jsem být klidná. Nakonec jsem to nějak zvládla. Měla jsem ale o trochu více chodit na síť,“ řekla na tiskové konferenci Kvitová.

Ve Wimbledonu sehrála jubilejní 50. zápas a vylepšila si bilanci na 38 výher a 12 porážek. Od roku 2000 zde vyhrálo více utkání jen pět tenistek - Američanky Venus a Serena Williamsová, Lindsey Davenportová, Ruska Maria Šarapovová a Polka Agnieszka Radwaňská.

Kvitová ztratila v utkání s 225. hráčkou světa a letošní wimbledonskou přemožitelkou Karolíny Plíškové servis jako první. Od stavu 1:2 ale převzala iniciativu, vyhrála čtyři hry po sobě a následně využila čtvrtý setbol. Ve druhém setu vedla díky dvěma brejkům 4:2, Srbka však třemi hrami za sebou vývoj otočila. Utkání následně přerušil déšť.

Po návratu na dvorec Kvitová vyhrála deset míčků za sebou a servírovala na vítězství v zápase. Stevanovičová se nevzdala a odvrátila tři mečboly. Nevyužila ale tři brejkboly a Kvitová po hodině a 51 minutách čtvrtý mečbol proměnila.

„Nevím, nepovažuji se za favoritku. Všechna velká jména stále postupují turnajem. Už to ale neřeším. Jsem šťastná, že jsem postoupila do druhého týdne. Už to je pro mě úspěch,“ uvedla Kvitová.

Do osmifinále Wimbledonu se probojovaly o den dříve také Markéta Vondroušová a Marie Bouzková. Ty se utkají o postup mezi nejlepší osmičku spolu.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Medveděv (3-Rus.) - Fucsovics (Maď.) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4,

Lehečka (ČR) - Paul (16-USA) 6:2, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:2,

Alcaraz (1-Šp.) - Jarry (25-Chile) 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5,

Tsitsipas (5-Řec.) - Djere (Srb.) 6:4, 7:6 (7:5), 6:4,

Eubanks (USA) - O'Connell (Austr.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Haddadová Maiaová (13-Braz.) - Cirsteaová (Rum.) 6:2, 6:2,

Alexandrovová (21-Rus.) - Gálfiová (Maď.) 6:0, 6:4,

Kvitová (9-ČR) - Stevanovičová (Srb.) 6:3, 7:5,

Sabalenková (2-Běl.) - Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Detiucová, Gamizová (ČR/Ven.) - Christieová, Collinsová (Brit.) 6:4, 2:6, 6:3,

Kolodziejová, Vondroušová (ČR) - Erraniová, Grabherová (It./Rak.) 6:3, 6:4,

Siegemundová, Zvonarevová (Něm./Rus.) - Martincová, Vekičová (ČR/Chorv.) 6:4, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Robertson (Brit.) - Filip (ČR) 6:4, 6:2.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Munková Mortensenová (Dán.) - Kovačková (ČR) 6:2, 6:3.