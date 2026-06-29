Fotbalistka Bartůňková září. A z Wimbledonu přeje úspěch Messimu a Španělsku
PŘÍMO Z LONDÝNA | Česku roste hvězda, která nosí Wimbledon blízko srdci. A na trávě dokáže velké věci. Dvacetiletá Nikola Bartůňková už si před třemi lety zahrála v All England Clubu finále juniorky, nyní se prodrala k prvnímu vítězství v hlavní soutěži dospělých. Po výkonu plném zaťatých pěstiček a neumdlévající víry, když ve třetí sadě ztrácela 2:4, zdolala Američanku Peyton Stearnsovou 6:4, 3:6, 7:5. Program Wimbledonu najdete ZDE >>>
Nejen díky výkonům poutáte na trávě pozornost. Proč nosíte argentinský fotbalový dres?
„Hodně sleduji velké turnaje, fandila jsem teď při mistrovství samozřejmě Česku, což nedopadlo úplně nejlépe. A tak kromě našich podporuji ještě Argentinu a Španělsko, ty to mají o dost lépe rozjeté.“
Čím si vás tyto dvě země získaly?
„V Argentině je to jednoznačně Lionel Messi, toho mám hrozně ráda. U Španělska mě zase baví Lamine Yamal. Sama jsem jako malá hrála fotbal, takže ho sleduji velmi intenzivně a baví mě i mimo šampionáty.“
Hrála jste v dívčím týmu?
„Ano, ale zápasy jsme hrály proti klukům. Od těch jsme občas dostávaly pořádné příděly, třeba i 2:52. A ty dva čestné úspěchy jsem vstřelila já. (smích). Fotbal mě sice obrovsky bavil, ale brala jsem ho spíš jako doplněk.“
Může fotbalová minulost souviset s tím, že vám tak sedí tenis na trávě? Třeba kvůli specifickému pohybu.
„Možné to je. Odmalička jsem dělala hodně sportů, takže mám možná trochu víc klučičí. Tráva mi zkrátka sedí, baví mě a můj herní styl na ní perfektně funguje.“
Je pro vás Wimbledon tím největším a nejvýznamnějším turnajem ze všech?
„Určitě. Hrát na Wimbledonu byl vždycky můj největší sen. Skvělé výsledky jsem tu měla už v juniorkách. Být tady je obrovská čest, v tenise podle mě neznamená nic víc.“
Na turnaji v Berlíně jste na trávě naznačila obrovské schopnosti, světovou jedničku Arynu Sabalenkovou jste svírala ve čtvrtfinále 6:2, 4:0. Jak na zápas ale kvůli porážce vzpomínáte?
„Byl neuvěřitelný, mám na něj jen ty nejlepší vzpomínky. Bylo to opravdu těsné, obzvlášť ve druhém setu. I sama Aryna po zápase uznala, že musela předvést své absolutní maximum. Byla to pro mě skvělá a nesmírně cenná zkušenost.“
Nyní uděláte další – ve 2. kole Wimbledonu čeká české derby s Kateřinou Siniakovou…
„Katka je na trávě nesmírně zkušená hráčka, takže mě čeká nesmírně těžký zápas, ale hrozně se na něj těším. Každé takové utkání je pro mě skvělá příležitost. Čím víc zápasů tady odehraji, tím lépe pro mě.“