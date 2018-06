Šampion je připraven! Federer ovládl turnaj ve Stuttgartu a chystá se na Wimbledon

Roger Federer slaví postup do druhého kola • ČTK

Lepší začátek po takřka tříměsíční pauze si Roger Federer před Wimbledonem nemohl přát. Na trávě ve Stuttgartu si sobotním postupem do finále zajistil návrat do čela světového žebříčku a dnes tamní Mercedes Cup poprvé v kariéře vyhrál. Turnajových vítězství má po dnešku už 98. Kanadského finalistu Milose Raonice šestatřicetiletý Švýcar přehrál 6:4 a 7:6.

Loni po vynechání antukové sezony prohrál Federer ve Stuttgartu hned svůj první zápas v osmifinále. Tentokrát ale došel po více než dvouměsíční pauze až na vrchol. "Mám radost. Myslím, že to bylo z mojí strany dobré finále. Celý turnaj jsem odehrál velice dobře, s ohledem na to, že jsem chvíli nehrál. Je to skvělý comeback," pochvaloval si Federer.

V pondělním vydání žebříčku Federer vystřídá potřetí v sezoně na prvním místě Španěla Rafaela Nadala. Aby se ale v čele udržel až do Wimbledonu, musí v příštím týdnu obhájit loňský titul v jiném německém městě Halle.

V All England Clubu, kde před rokem rovněž kraloval, pak bude útočit už na devátý triumf a celkově 21. grandslamový."Každý titul na trávě je speciální. A vyhrát poprvé turnaj ve Stuttgartu je splněný sen. Poslední roky jsem o to tvrdě bojoval. Konečně to vyšlo," řekl Federer, jenž svou sbírku trofejí z travnatých turnajů rozšířil na 18. Na trávě vyhrál 16. utkání v řadě.

Nejvíce titulů - 109 - má na kontě Jimmy Connors. Federer je druhý, o čtyři méně má Ivan Lendl. Čtvrtý Nadal je zatím na čísle 79.

Dvouhra - finále:

Federer (1-Švýc.) - Raonic (7-Kan.) 6:4, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - finále:

Petzschner, Pütz (Něm.) - Lindstedt, Matkowski (Švéd./Pol.) 7:6 (7:5), 6:3.