Lendl nejen o Davis Cupu: Snad ho změny nezabijí, pozitiva ale nevidím

Proti Alexandru Zverevovi staršímu jste prý kdysi nastoupil, znáte se s ním dobře?

„Známe se dobře s celou rodinou. Už loni za mnou na čtyři dny přijeli trénovat, viděli jsme se víckrát. S tátou jsme se utkali v Mariboru v roce 1976. Prý jsem vyhrál, ale já si to nepamatuju.“

Jak zatím funguje vaše spolupráce?

„Nezlobte se, ale o tom se nebudu bavit, protože to je o hráči, ne o trenérovi. Naučil jsem se, že cokoli se řekne, vždycky to přijde oklikou a ztíží práci. Pojďme k jiným tématům.“

Pořád vás trénování baví a máte chuť připravit dalšího šampiona?

„Ano. Byl správný čas. Kdybych čekal pět let, tak už budu moc starej.“

Co vás na trénování ve srovnání s hraním naplňuje?

„To by se srovnávat nemělo. Hraní je jedna věc a trénování druhá. Ale mám ten sport rád, a když můžu takhle někomu pomoct, tak je to fajn.“

Zverevovi je jednadvacet let. Pomoct mu ke grandslamovému titulu je v době, kdy stále kralují Nadal, Federer a Djokovič, velký úkol. Co vše se musí sejít, aby tenista z nastupující generace grandslam vyhrál?

„Musí hrát dobře a mít štěstí, aby potkal ty soupeře, proti kterým se mu hraje líp, a vyhnul se těm, kteří mu nesedí. A nesmí mít zranění a bolístky během zápasů.“

Kariéru jste ukončil ve čtyřiatřiceti letech. Rogeru Federerovi je o tři roky víc a stále je plný sil. Letos dokázal vyhrát tři turnaje včetně Australian Open, patří mu 2. místo na žebříčku. Žasnete nad jeho dráhou?

„Všichni víme, že toho Roger umí hodně. I proto může takhle posouvat hranice. Tak jako v hokeji Gordie Howe nebo Jarda Jágr. V tenisu to je Roger a v golfu to vypadá, že je může posunout Tiger. (Woods) Ti nejlepší vždycky udělají něco, co ostatní neuměli.“

Velkým tématem posledních měsíců jsou změny pravidel v tenise. Co říkáte na zavedení časomíry, jež na US Open měří 25 vteřin mezi výměnami?

„Hodiny jsou dobrý, protože jsem nikdy nechápal, jak můžou hrát na čas mezi servisem a nemít hodiny na kurtu. To měli hráči počítat vteřiny? To je jako hrát basket, muset vystřelit do 24 vteřin a nemít u hřiště hodiny. Bylo hloupé, že tam nebyly. Dává mi logický smysl, že tam teď jsou.“

US Open má jako jediný grandslam tie-break v rozhodující sadě a sílí tlak, aby na něj přistoupily i ostatní turnaje velké čtyřky. Zvlášť poté, co se při Wimbledonu zničil Kevin Anderson semifinálovou bitvou 26:24 v pátém setu proti Johnu Isnerovi a po šestiapůlhodinové šichtě už neměl ve finále síly. Souhlasil byste?

„To je těžká otázka. Já bych to asi neměnil. Umět prolomit soupeřovo podání v těžkých situacích je velké umění, které by hráči měli ukázat.“

Naprostou revolucí prošel Davis Cup. Od příštího roku se bude hrát jako týdenní turnaj osmnácti nejlepších týmů na jednom místě. Dobré řešení?

„To je velká změna… Doufám, že to Davis Cup nezabije. Nevidím v tom pozitivní stránku. Davis Cup měl problémy, o tom není pochyb. Hráči nechtěli hrát, ale možná bylo jiný řešení. Hrát třeba jen jednou za dva roky, aby toho tenisté měli míň. Byl to určitě složitý problém, ale nejsem nadšený jeho řešením.“

Zvlášť když se místo žádané úlevy kalendář ještě zahušťuje. Pět týdnů po premiéře nového Davis Cupu proběhne v Austrálii obnovený Světový pohár. Tedy obdobná akce, avšak pořádaná ATP místo ITF. Je problém, že se spolu tyhle dvě organizace nemluví?

„Když spolu organizace a politici nekomunikují, tak to je vždycky špatný. Vždycky je lepší i s nepřítelem komunikovat. Vyjde to líp.“

Další reformou, o níž se diskutuje, je zkrácení grandslamových zápasů mužů pouze na dva vítězné sety, jelikož utkání jsou neúnosně dlouhá zvlášť pro mladší generaci. Byl byste pro?

„To je složitá otázka, protože historicky se odjakživa hraje na tři vítězné sety. Klidně ať se něco zkouší a vymýšlí, ale na tohle je ještě čas. Nemyslím si, že je třeba tenhle problém řešit tak rychle nebo výrazně jako Davis Cup. S ním se muselo něco udělat.“