Od záhadného viru k senzaci. Nikdo mi nevěřil, řekla Plíšková. Naladil ji fotbal | iSport.cz

"Když si uvědomím, jak jsem na tom byla před dvěma týdny, kdy jsem nemohla vůbec trénovat, nevěděla jsem, co mi pořádně je, a nemohli jsme se zbavit viru, tak jsem opravdu šťastná. O to víc si vážím tohoto vítězství a beru ho s pokorou," uvedla Plíšková na svém webu po finálové výhře nad Johannou Kontaovou.

Sedmadvacetiletou Plíškovou trápil vir od turnaje v Miami, před antukovou sezonou podle svých slov nemohla pořádně trénovat. Ve Stuttgartu prohrála první zápas, Prahu raději vynechala a v Madridu se rozloučila ve druhém kole.

Až krátce před Římem na sociálních sítích oznámila: "Dostala jsem výsledky testů a vypadá to, že virus je pryč! Konečně tak můžu začít naplno makat."

Před turnajem se ještě naladila na fotbale. Společně s týmem zašla na šlágr AS Řím - Juventus a viděla v akci Cristiana Ronalda a Edina Džeka. V turnaji pak zvládla těžké zápasy, zlepšovala se a ve finále za pomoci servisu nezaváhala.

"Je to nádherné. Zvláště když mi nikdo nedával před turnajem šanci a dokonce myslím ani já," citoval Plíškovou web WTA. "Před turnajem jsem si moc nevěřila, nemyslela na finále a byla šťastná z každého vyhraného zápasu. Proto je to trochu jako zázrak, protože to je na antuce a turnaji, kde se mi moc nedařilo."

S výhrami se Plíšková cítila ve hře stále sebevědomější. "Všechno je pak jednodušší. Nemusím nad údery přemýšlet, což je nejlepší," řekla a její slova dokumentovala statistika finále. Měla 21 vítězných míčů a jen 14 chyb. První podání poslala do hry ze 74 procent a vyhrála po něm 73 procent bodů.

Před grandslamovým Roland Garros by se tak jako tak řadila mezi favoritky. Triumfem v Římě ale punc možné adeptky na titul povýšila. "Musím hrát s vědomím, že to jde i na antuce, jinak to nemá cenu," konstatovala Plíšková a dodala: "Chci do toho dát všechno a mít šanci dojít v turnaji co nejdál, ale vše začne prvním kolem."

V případě úspěchu v Paříži by třeba mohla i získat první grandslamový titul. "Výhra z Říma neznamená, že půjdu daleko i tam. Pořád je k (grandslamovému) titulu potřeba vyhrát sedm zápasů, tedy ještě o dva více než tady. Bude to úplně jiné prostředí, podmínky, kurty a i míče. Ale zkusím se porvat o co nejlepší výsledek."