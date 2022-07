Bouzková odčinila loňské překvapení, ve Stromovce pokračuje i duo H+H

Tenistka Marie Bouzková se poprvé v kariéře probojovala do 2. kola turnaje domácího turnaje Livesport Prague Open, soutěž naopak skončila pro loňskou finalistku Terezu Martincovou . Wimbledonská čtvrtfinalistka Bouzková dnes vyřadila rakouskou kvalifikantku Sinju Krausovou 6:2, 7:6. Martincová nedotáhla do konce nadějně rozehraný duel s Francouzkou Chloé Paquetovou a prohrála 6:2, 4:6, 3:6. S turnajem se rozloučila také nasazená trojka Elise Mertensová z Belgie, která nestačila na Polku Magdu Linnetteovou po setech 3:6, 6:2, 2:6.

Program prvního dne turnaje WTA hraného na tvrdém povrchu uzavřely úspěšnou čtyřhrou Lucie Hradecká a Andrea Sestini Hlaváčková. Duo H+H porazilo v českém souboji Anastasii Detiucovou a Miriam Kolodziejovou 5:7, 6:2, 10:3. Hlaváčková, která pojala turnaj jako rozloučení s kariérou, si tak ve Stromovce zahraje minimálně ještě jeden zápas.

Postup v deblu si vybojovaly také vítězky juniorského Roland Garros Linda Nosková s Lucií Havlíčkovou, jež zdolaly krajanky Barboru Palicovou a Dominiku Šalkovou 7:5, 6:4.

Čtyřiadvacetiletá pražská rodačka Bouzková se do druhého kola turnaje Prague Open dostala na třetí pokus a při svém pátém startu v soutěži. Dvacetiletou Krausovou, jež proklouzla do hlavní soutěže turnaje WTA Tour poprvé v kariéře jako lucky loser z kvalifikace, porazila za hodinu a 44 minut.

„První zápasy jsou vždy ošidné. Bylo to ode mě trochu nervózní utkání na rozkoukání, takže jsem ráda, že jsem ho zvládla. Po dlouhé pauze (od Wimbledonu) bylo trochu těžké dostat se do zápasového rytmu, navíc tu byla i změna povrchu. Po dnešku jsem se ale už adaptovala a těším se na další zápas,“ řekla na tiskové konferenci Bouzková.

Po zisku první sady si ve druhém setu vyžádala za stavu 4:2 oddechový čas na ošetření a po pauze náskok ztratila. „Udělal se mi puchýř. Potřebovala jsem ho jen přelepit a pak už jsem o něm nevěděla. Ta přestávka mě ale vyvedla trochu z rytmu. Soupeřka začala hrát agresivněji, šla si pro to a padalo jí to tam. Jsem ráda, že jsem to vybojovala,“ uvedla Bouzková.

Sada dospěla do tie-breaku, který 66. hráčka světa Bouzková ovládla hladce 7:2. Její další soupeřkou bude vítězka duelu mezi Švýcarkou Ylenou In-Albonovou a českou kvalifikantkou Šalkovou.

Skončila naopak loňská finalistka Martincová. Ta měla zápas proti Paquetové dobře rozehraný a díky stoprocentnímu servisu získala první sadu. V dalších dvou setech však přišla o podání hned pětkrát a připsala si proti Francouzce první porážku. Celkem prohrála na okruhu WTA popáté za sebou.

„Co si pamatuju, udělala jsem (ve druhém setu) pár jednoduchých chyb po sobě a pak se mi to celé sesypalo. Nebyla jsem schopná se vrátit zpět,“ uvedla Martincová.

„Myslím, že mě to pak i ovlivnilo psychicky. Chybí mi odehrané zápasy, protože se to teď poslední dobou nesešlo. Člověk se snaží vrátit, ale spíš bojuje sám se sebou, než aby řešil hru soupeře. To, že jsem tu byla vloni ve finále, mi už vypadlo, ale stejně mě mrzí, že jsem to neobhájila,“ dodala Martincová.

Předloňskou účast ve finále nezopakuje ani Mertensová. Třicátá hráčka světa přišla v duelu s Linetteovou pětkrát o servis a s o čtyři roky starší polskou soupeřkou prohrála poprvé v kariéře. Předchozí tři vzájemné zápasy přitom zvládla bez ztráty setu. Nepokračuje také další Belgičanka a turnajová šestka Alison van Uytvancková, která duel se Slovinkou Dalilou Jakupovičovou vzdala za stavu 2:5 v prvním setu.

Minimálně ještě jeden zápas si v profesionální kariéře zahraje bývalá deblová trojka Sestini Hlaváčková, která s parťačkou Hradeckou otočila duel proti Kolodziejové a Detiucové. Zatímco duo H+H ztratilo v prvním setu dvakrát servis, ve druhé sadě už bylo stoprocentní a v supertie-breaku zvítězilo za ovací fanoušků jasně 10:3. V soutěžním zápase se Hlaváčková objevila po boku Hradecké poprvé od roku 2016.

V úterý půjde do akce ve dvouhře dalších pět českých hráček včetně úřadující šampionky Barbory Krejčíkové. Vítězka loňského Roland Garros, která plní roli turnajové dvojky, vyzve v závěru dne Rusku Annu Blinkovovou. Program otevře od 11:00 Havlíčková proti Palicové, hrát budou také Nosková a Šalková.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Bouzková (8-ČR) - Krausová (Rak.) 6:2, 7:6 (7:2), Hibinová (Jap.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:2, 6:2, Paquetová (Fr.) - Martincová (ČR) 2:6, 6:4, 6:3, Linetteová (Pol.) - Mertensová (3-Belg.) 6:3, 2:6, 6:2, Jakupovičová (Slovin.) - Van Uytvancková (6-Belg.) 5:2 skreč, Wang Čchiang (Čína) - Petersonová (Švéd.) 1:6, 6:3, 7:6 (7:4), Ču Lin (Čína) - Ďjačenková (Rus.) 6:1, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Nosková, Havlíčková - Šalková, Palicová (všechny ČR) 7:5, 6:4, Hradecká, Sestini Hlaváčková - Detiucová, Kolodziejová (všechny ČR) 5:7, 6:2, 10:3.