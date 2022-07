Martincová po Prague Open: Sesypalo se mi to. Vyhlíží restart v zámoří

Loňské finále na domácím podniku Livesport Prague Open neobhájí. Tenistka Tereza Martincová se s turnajem na Spartě rozloučila už v 1. kole po porážce 6:2, 4:6 a 3:6 s Francouzkou Chloé Paquetovou. „Neobhájila jsem to. Mrzí mě to, ale co se dá dělat,“ krčila rameny zklamaná 73. hráčka světového žebříčku.