Martincová je po obratu ve čtvrtfinále turnaje v Praze, utká se s Japonkou

„Tenis se nehraje na dva sety, ale na tři. A když se set nepovede, člověk se z toho nesmí zhroutit, ačkoliv se necítí. Já se dnes vůbec necítila,“ řekla novinářům Martincová. „Celkově jsem cítila, že jsem fakt hodně nervózní. Je to úplně něco jiného než na všech jiných turnajích. Ačkoliv jsem hrála na Wimbledonu na jedničce, tak jsem nebyla takhle nervózní, jako když teď hraju doma na Spartě druhé kolo,“ doplnila.

Osmadvacetiletá Martincová se měla utkat s Jüan Jüe už ve středu, zápas ale déšť odložil na dnešek. České tenistce se první set nevydařil. Neudržela ani jeden ze čtyř servisů a prohrála jej za sedmatřicet minut. Poté odešla na chvíli mimo kurt a pauza jí prospěla. Ve druhém setu získala rodačka z Prahy tři brejky a vynutila si rozhodující sadu.

„Mám recept, že se vždy opláchnu ledovou vodou, abych se probrala. A nejradši bych si dala facku, prostě se nějak probrat. Člověk to musí ze sebe shodit, trochu se sebou mluvit a dostat to ze sebe,“ uvedla Martincová.

Po osmém vyhraném gamu za sebou utekla do vedení 3:0. Jüan Jüe sice ještě snížila na 2:3, Martincová ale pak už dominovala. Po dvou hodinách a šesti minutách proměnila čtvrtý mečbol. Domácí tenistka, startující na volnou kartu, zápas otočila podobně jako v 1. kole s krajankou Gabrielou Knutsonovou.

„Nebudu to určitě zahazovat, že se necítím. Budu se s tím snažit pracovat, abych se z toho dostala a vyhrála, ať to stojí co to stojí,“ uvedla Martincová.

O čtvrtfinále dnes bojuje ještě turnajová čtyřka Nosková. Pokud osmnáctiletá hráčka vyřadí Rainaovou, narazí na Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou. Další čtvrtfinálovou dvojici tvoří Francouzka Alizé Cornetová a Němka Tamara Korpatschová.

Zatímco Korpatschová postoupila po skreči Belgičanky Yaniny Wickmayerové za stavu 4:0 v prvním setu, Cornetová zdolala po třech hodinách a 19 minutách Estonku Kaiu Kanepiovou 7:6, 5:7, 6:4. Ve čtvrtfinále je také Rumunka Jaqueline Cristianová, jež vyzve Ukrajinku Katerynu Baindlovou.

Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Martincová (ČR) - Jüan Jüe (Čína) 1:6, 6:2, 6:2.