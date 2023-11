Černošková řídí MS v tenise do 14 let. Co řeší a jak se prezentovaly hvězdy?

Dalším hostem, kterého si moderátor pořadu Přes Příkop Zdeněk Haník pozval do studia iSport, byla Petra Černošková. Svého času 53. světová hráčka tenisového žebříčku a nynější ředitelka mistrovství světa družstev do 14 let, která má tento turnaj na starosti již od roku 1999, mimo jiné prozradila, co pořádání šampionátu obnáší.

První otázka tedy byla jasná. Jak se k funkci ředitelky dostala?

„Já jsem ukončila kariéru na US Open v roce 1998, to byl můj poslední turnaj. A v lednu 1999 už jsem dělala ředitelku WTA turnaje 250 v Prostějově. Ten skok z pozice hráče v podstatě na druhou stranu byl extrémně rychlý. Ale turnaj se povedl a dostala jsem nabídku dělat ředitelku již zmíněného mistrovství světa a musím teď zpětně říct, že ten první ročník byl krušný - přijelo 32 týmů z celého světa, dělali jsme to poprvé a věděli, že sedm předchozích ročníků bylo v japonské Nagoji a nechtěli jsme zaostat, protože víme, že Japonci umí všechno precizně zorganizovat.“

Kdo se tohoto šampionátu může účastnit?

„Je to turnaj do 14 let, to v tenise znamená kategorii starších žáků. Řekla bych, že mistrovství je velice prestižní, protože když v 16 letech - především v kategorii dívek, když jsou špičkové hráčky, tak ty už další mistrovství nehrají, ale už se účastní turnajů dospělých a sbírají body do žebříčku. Už hrají třeba Orange Bowl a ta kategorie do 16 let se trošku vynechává. Toto mistrovství je taková brána do světa, kdy už se o hráčích začíná mluvit a jezdí tam spousta manažerů, kteří se dívají, koho by už podepsali a odhadují, z koho by mohla být velká hvězda.“

Proč byl první ročník, který Petra pořádala, tak náročný?

„Protože se odlišoval od normálních turnajů, které jsem znala. Měla jsem ale výhodu, že jsem tohle mistrovství světa jako juniorka do 16 a pak do 18 let hrála, a tak jsem zhruba věděla, jak vypadá. Byla jsem z toho ale trošičku vyplašená, tak jsem najala spoustu hostesek, aby každá měla na starost dva týmy… A nevěděla jsem, co očekávat.“

A došlo tam k něčemu neobvyklému, co by ředitelka turnaje zpětně mohla prozradit?

„Právě na to první mistrovství přijel tým chlapců z Chile s jistým kapitánem, který se do té mojí hostesky zamiloval. Zůstali spolu, žijí teď v Olomouci a mají rodinu. Kapitán byl tedy velice úspěšný, protože jeho tým v tom roce 1999, co se turnaj konal u nás, byl i ve finále. Až v něm prohráli s týmem Francie, za který nastupovali Gasquet a Tsonga.“

Jak by ze své pozice ohodnotila výkony českých mladých tenistů a tenistek, kteří poslední ročník opanovali?

„Za mě je to pecka, neuvěřitelný úspěch. Už jen dostat se mezi 16 nejlepších týmů z celého světa, když se hrají různé kvalifikace. My samozřejmě jako pořadatelé jsme vždy měli právo účasti, takže tlak na naše týmy nebyl takový. Nicméně český tenis má obrovské úspěchy v mládežnických kategoriích už dlouhou dobu. Byli jsme extrémně dobří v kategorii dívek, u kluků je to těžší, ale spousta z nich se zlepšuje později… Vyhrát obě kategorie se podařilo nám a myslím, že to jednou zvládli Američané.“

V čem má domácí prostředí pro naše hráče výhody a nevýhody?

„Naše děti jsou extrémně soutěživé a chtějí se tam dostat a předvést se. Na jednu stranu je na ně tlak, že hrají doma, přijde se podívat spousta lidí, ale na druhou stranu se oni chtějí ukázat, což zrovna letos bylo dobře vidět. Byla tu velká podpora od rodičů a fanoušků a holky několikrát musely otáčet z mečbolů, tak o to sladší a cennější výhra to potom byla.“

Český tenis měl v posledních letech větší úspěchy v ženských kategoriích, čím to je?

„To nedokážu říct. Holky u tenisu asi víc zůstávají a více si ho vybírají, protože který kluk by nechtěl hrát hokej nebo fotbal? U nich je ten tenis až na třetím místě, kdežto u holek patří mezi první. Zadruhé je u holek „trošičku jednodušší“ se prosadit, není tam tak velká konkurence a u kluků je to extrémně náročné. Právě čeští kluci se prosazují později, dřív to bylo vyrovnanější. Teď je naprosto fantastické, že skoro na každém turnaji na okruhu je Češka, nebo je jich tam i víc. V podstatě jedna dává příklad druhé, ty holky se navzájem táhnou a jsou si konkurencí. Víc si věří, že to jde dokázat.“

V dnešní době má dost mladých hráčů a hráček své manažery, mají podepsané smlouvy. Jak tedy vypadá život čtrnáctiletých tenistů, kteří ještě nedokončili základní školu? Jezdí už po světě?

„Ano, v tenise v podstatě od mladších žáků - tzn. od 12 let jezdí po světě. Samozřejmě méně, protože je spousta turnajů i v České republice, ale když jsou v reprezentaci a patří mezi čtyři nejlepší v ročníku, tak mají tzv. svazové výjezdy, kde hrají letní a zimní poháry, reprezentují na mistrovství Evropy a světa, pokud se kvalifikují… Pak od 13 let mají možnost jezdit na turnaje různých kategorií, kde sbírají body do žebříčku a tam může jet každý, kdo se přihlásí a má daný ranking. Tak v tom případě pak může cestovat po světě klidně celý rok.“

