Začala běhat ve dvaceti, teď má bronz z MS: Mysleli jsme, že je to chyba systému

Říká se, že trať 400 metrů se celá sprintuje, je tomu skutečně tak? Tereza připojila svůj pohled.

„Hovoří se o ní jako o nejdelší sprinterské disciplíně, ale úplně naplno od začátku jako stovka a dvoustovka se neběhá, to by se nedalo vydržet. Řekla bych, že začátek se rozbíhá na nějakých 95 procent - je tam rezerva a končí se na sto deseti. Když to vysvětlím, tak většinou to srovnáváme s tempem dvoustovky, takže když tu zvládnete za 23 vteřin, tak by se čtyřstovka měla rozbíhat v tempu přibližně 23,7 sekundy. Musíte to trefit tak, aby to bylo hodně rychlé, ale zároveň uvolněné.“

Jaké nejdelší běhy sprinterka v rámci tréninku absolvuje?

„Na začátku přípravy nás čeká objemová část, tak tam naběháme hodně kilometrů. Volné běhy a výklusy mají většinou do deseti kilometrů, víc už ne.“

Článek na stránkách českého olympijského týmu, který přibližuje cestu Terezy k atletice, má titulek „Ve dvaceti se vzdala fesťáků a objevila atletiku“. K němu se sportovkyně teď vyjádřila…

„Trošku s nadsázkou to tak bylo, ale já jsem se k atletice dostala skutečně neobvykle pozdě. Je to rarita a to nejen u nás, ale i globálně. Existuje jen pár sportovců, kteří se ke svému sportu dostali až v pozdějším věku a dotáhli to na nejvyšší úroveň. Jsem za to ale ráda, protože jsem si užila mládí a dospívání plnohodnotně, jezdili jsme se bavit, měla jsem ráda festivaly a užívala jsem si to. Postupně jsem začala přicházet na to, že chci dělat něco opravdového a v atletice jsem našla obrovský smysl života, nasměrovalo mě to dobrým směrem a jsem za to vděčná.“

Jak by měl podle české běžkyně vypadat ideální atlet, který se věnuje právě čtyřstovce?

„Existuje popis tzv. ideálního čtvrtkaře. Měl by mít dlouhé nohy, aby zvládl dlouhý krok. Pak by měl umět odbourávat laktát, každý ho má jinak nastavený a výhodou je, když kyselost v těle zpracováváte lépe. Dalším parametrem je určitě rychlost. Když se ale teď podíváte na spektrum čtvrtkařek, tak je každá jiná, ale dominují hodně vysoké holky, takže i výška je důležitá. Je vtipné, že my s Ladou (Vondrovou) jsme drobné postavy, takže my jsme vedle nich jako skřítkové (smích). A další věc je chtít vydržet ten trénink, protože to je fakt dřina, ale mě to hrozně baví. Po tréninku jsem ráda, že jsem to zvládla a těším se do další práce.“

Reprezentantka podává dlouhodobě stabilní výkony, letos zaběhla všechny závody v rozmezí 51 až 53 vteřin na své distanci. Kolik takto kvalitních čtvrtek se dá zaběhnout v jedné sezoně?

„To je těžká otázka. Záleží, jak se povedla příprava, kolik máte naběháno, ale odvíjí se to i od systému nominace na velké akce. Už nestačí jen limit, ale cesta vede i skrz ranking a vzhledem k tomu, že limity jsou nastavené strašně vysoko, tak já se musím soustředit na žebříček. To znamená, že musím často závodit a čím víc závodů je dobře bodovaných, tím lépe. Samozřejmě by bylo lepší, kdybych se mohla soustředit na jeden vrchol a tam předvést maximum. To si myslím, že bych měla i ten čas kvalitnější, ale bohužel. Koukala jsem na to a letos mám odběháno šestnáct závodních čtvrtek včetně štafet a to je na mě hrozně moc.“

Jak to vidí se svou sportovní budoucností, věří si na zisk další medaile?

„Rozhodně bych řekla, že potenciál pro mě tkví ve štafetách, třeba právě v té mixové. Individuálně si myslím, že můžu udělat progres, takže nechci říct, že si nevěřím. Ale jsem realista, a abych to dotáhla na medaile na mistrovství světa, tak ty jsou strašně daleko. Když se sejdeme ve štafetě, tak ta šance dostat se do finále je mnohem větší a všichni si toho jsme vědomi a chceme na tom pracovat, abychom uspěli i nadále.”

Ve videu se také dozvíte, jaké cíle si atletka nastavuje, i odpovědi na následující otázky: