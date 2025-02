Trest pro Sinnera budí vášně. Už nevěřím v čistý sport, napsal Wawrinka

Postup v dopingové kauze světové tenisové jedničky Jannika Sinnera je podle druhého hráče žebříčku Alexandera Zvereva podivný. Poté, co se Ital dohodl se Světovou antidopingovou agenturou (WADA) za užití anabolického steroidu klostebolu na tříměsíčním trestu do 4. května, vyjádřili pochybnosti i další.

„Buď jsi nic špatného neudělal a pak bys neměl dostat žádný zákaz. Protože když za to nemůžeš, tak za to nemůžeš a neměl bys být trestán,“ citovala Zvereva agentura DPA. „Ale pokud jste něčím vinen, pak si myslím, že tři měsíce za užití steroidů nejsou trest,“ konstatoval německý tenista, který v lednu prohrál se Sinnerem ve finále Australian Open.

„Už nevěřím v čistý sport,“ napsal trojnásobný grandslamový vítěz Švýcar Stan Wawrinka na sociální síti X. „Tři měsíce, žádné ztracené tituly, žádné ztracené prize money. Vinen, nebo ne, je to smutný den pro tenis. Není to vůbec fér,“ reagoval Australan Nick Kyrgios, který řešení Sinnerova případu kritizuje celou dobu.

Pochybnosti vzbuzuje také načasování trestu, který italskou hvězdu nepřipraví o žádný grandslam. „Myslím, že si dali hodně záležet na tom, aby to co nejméně ovlivnilo Jannikovu kariéru,“ řekl britský tenista Liam Broady BBC. „Zákaz končí den před Masters v Římě, což je největší turnaj v jeho rodné zemi a perfektní příprava, aby pak mohl hrát Roland Garros. Řekl bych, že nepřijde o body v žebříčku nebo post světové jedničky, takže ten zákaz je zajímavý. Někdo mi říkal, že je to něco jako zakázat hráči Premier League fotbal přes léto,“ konstatoval Broady.

Sinner měl dopingový nález loni v březnu v Indian Wells, ale neměl ani předběžně zastavenou činnost. Uspěl totiž s tvrzením, že se mu látka dostala do těla při masáži z rukou jeho fyzioterapeuta. Případ pak vyšel najevo až na konci srpna.

U Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) uspěl Sinner s argumentem, že nechtěl podvádět a ke zlepšení výkonnosti si nijak nepomohl. Původně přišel jen o body a prémie z Indian Wells. Po odvolání WADA měl jeho případ projednávat arbitrážní soud CAS, po dohodě k tomu však nakonec nedojde.