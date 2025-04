Nejlepší tenista všech dob čím dál dramatičtěji vyklízí pozice. „Na turnaje teď jezdím s cílem vyhrát jeden dva zápasy, ne titul. To je bohužel nová realita,“ konstatoval Novak Djokovič po dalším krachu. Tisícovka v Madridu byla jeho letošním sedmým podnikem a čtvrtým, při němž prohrál už úvodní střetnutí. Za předchozích šest let přitom skončil na turnaji hned v úvodním zápase pouze jedinkrát. A brzy osmatřicetiletý velikán připustil, že příští rok se už do metropole Španělska vrátit nemusí.

Šest z letošních sedmi porážek schytal Novak Djokovič od hráčů, kteří nebyli ani v TOP 30 žebříčku. Po prohraném finále v Miami s Jakubem Menšíkem začal na antuce v Monte Carlu dvousetovým krachem s Alejandrem Tabilem z Chile a identicky pokračoval v Madridu proti Italovi Matteovi Arnaldimu. Sedm let se mu nestalo, aby padl ve třech utkáních po sobě. Letos už má takové černé šňůry dvě.

„Doufal jsem, že tu (v Madridu) vydržím déle než v Monte Carlu. Bohužel… Zažívám něco, co jsem posledních dvacet let neznal. Končit na turnajích pravidelně brzy je psychicky náročné. Ale to je prostě kruh života, dřív nebo později se to muselo stát,“ povzdechl si Djokovič, jehož nedokáže vybudit ani jeho hvězdný kouč Andy Murray a od začátku sezony posbíral na něj tristní bilanci dvanácti vítězství a sedmi porážek.

Nebude hlavní favorit a to ho může osvobodit od tlaku

Čtyřiadvacetiletý Ital Arnaldi po utkání v Madridu hned na kurtu přiznal, že na začátku zápasu se svým idolem si pokoušel „nenadělat do trenek“. Jak však šel duel dál, bylo zřetelné, kdo je v lepší formě.

Djokovič se špatně hýbal, několik z jeho 32 nevynucených chyb přišlo v klíčových momentech. „Není v nejlepší formě ani kondici. Pořád hraje slušně, ale už je jiným tenistou než dřív,“ popsal Arnaldi, že Djokovičova aura v očích soupeřů slábne.

Srb se pokouší vyhrát jubilejní 100. titul kariéry a rekordní 25. grandslam. A snaží se sám sebe přesvědčit, že současné strastiplné období ho může osvobodit od tlaku.

„Na Roland Garros nepojedu jako jeden z hlavních favoritů. Třeba mi to může pomoct,“ přemítal muž, mezi jehož silné stránky patří vzpírat se chmurným předpovědím. Po prvních třech letošních porážkách v řadě zinscenoval pochod do finále podniku v Miami. Nyní za necelý měsíc začíná grandslam v Paříži. Tam ale velmi pravděpodobně nebude ani mezi kvartetem nejvýš nasazených.

Srb již dávno tvrdí, že až přestane být konkurenceschopný také na grandslamech, o které mu jde především, bude to signál skončit. Proto se ani s Madridem neloučil se slovy, že za rok zase dorazí. „Možná jsem tu hrál naposledy. Vůbec si nejsem jistý, že se ještě vrátím…“