Bouzková jde na český talent: Poprvé jsem ji viděla v Ostravě, hned mi to bylo jasné…

Aktuálně 47. hráčka žebříčku WTA zvládla náročný začátek, dorovnala a nakonec přemohla Američanku Ann Liovou 3:6, 6:3, 6:3. V cestě za dalším titulem WTA 250 Prague Open jí stojí nadějná krajanka, která poprvé nakoukne do elitní stovky.

Další vyhraný zápas vás stál hodně sil?

„Tento byl opravdu těžký, takže jsem ráda, že se mi ho podařilo vybojovat a najít správnou cestu. Moc mě těší, že si tady zase zahraju semifinále.“

Co jste změnila po prvním setu?

„Na začátku jsem hodně chybovala, na konci první sady mě soupeřka hodně tlačila. Ve druhém setu jsem byla aktivnější a líp mi fungoval servis. Vše se postupně zlepšilo a gamy se začaly otáčet na moji stranu.“

Po předchozím zápase jste si naordinovala trénink. Chystáte se na další i po tomto?

„Ne, už nemám sílu. (směje se) Teď si dám regeneraci, přeci jen mě čeká dost těžký zápas.“

V něm budete čelit Tereze Valentové. Těšíte se, nebo spíše ne?

„Jak jsem řekla, bude to těžké. Terka je na vítězné vlně, hraje fakt dobře. Poprvé jsem ji viděla v Ostravě na Fed Cupu, hned mi bylo jasné, že bude hrát moc dobře. Jsem ráda, že se jí daří. Nebudu to mít jednoduché. Musím nabrat dost sil, abych měla co rozdávat.“

Jste velké kamarádky?

„Hodně jsme se sblížily a v poslední době jsme si i dost psaly, když se jí dařilo na turnajích. Řekla bych tedy, že ano. Od chvíle, co jsme se potkaly, byla velice otevřená a veselá. Byla s ní super nálada. Po pěti minutách mi přišlo, jako bychom se znaly roky. Fandím jí, mám ji ráda. Je to hodná holka. Doufám, že odehrajeme hezký zápas.“

Je její forma velkým varováním? Soupeřkám tady v Praze dokonce rozdává kanáry.

„Samozřejmě se mám na co těšit. (směje se) Docela mi to připomíná, jak jsem tu před lety hrála semifinále s Lindou Noskovou. Máme tolik kvalitních českých hráček, že mě ani nepřekvapuje, jak dobře si vede. Zkrátka se budu snažit hrát co nejlépe a uvidíme, jak to dopadne.“