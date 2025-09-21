Předplatné

Krejčíková a Siniaková po více než roce spolu ovládly turnaj v Soulu. Už mají 18. titul!

České tenistky Kateřina Siniaková (vlevo) a Barbora Krejčíková po více než roce spolu ve čtyřhře ovládly turnaj v Soulu
České tenistky Kateřina Siniaková (vlevo) a Barbora Krejčíková po více než roce spolu ve čtyřhře ovládly turnaj v SouluZdroj: x.com
Stále jsou skvěle sehrané! České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ovládly turnaj WTA 500 v Soulu po vítězství 6:3, 7:6 ve finále nad dvojící May Jointová – Caty McNallyová a připsali si již 18. společný titul. Obě devětadvacetileté Češky si spolu v deblu zahráli po více než roce.

Krejčíková se Siniakovou, které spolu nastoupily poprvé od loňských olympijských her v Paříži, prošly turnajem v jihokorejské metropoli bez ztráty setu. Nedělní duel proti Jointové a McNallyové vyhrály za hodinu a 43 minut. Čtyřikrát získaly servis soupeřek, samy o něj přišly dvakrát.

Českým tenistkám vstup do finále vyšel a díky dvěma brejkům utekly v prvním setu do vedení 5:1. Přestože soupeřky poté získaly dva gamy a snížily, olympijské vítězky z Tokia 2021 větší drama nedovolily. Sadu ukončily třetím využitým setbolem.

Ve druhém setu Krejčíková se Siniakovou, které se spolu získaly sedm grandslamových titulů, smazaly manko brejku a ztrátu 1:3. Za stavu 5:4 měly při podání soupeřek první tři mečboly. Ani jeden ale nevyužily a sada dospěla do tie-breaku. V ní si však české hráčky vypracovaly další dvě možnosti, přičemž tu za stavu 7:6 už zužitkovaly.

