Suková o rivalitě s Mandlíkovou i Siniakové: Učila jsem ji údery, o kterých neměla ánunk
Moc lepších deblistek než ona tenis nehrálo, jenže Helena Suková (61) se nikdy za deblistku nepovažovala. A tak i vnitřně přijala nálepku té věčně druhé hráčky, která stále končí krok pod vrcholem. Přestože vyhrála ve čtyřhře a mixu sedmkrát Wimbledon a celkem čtrnáctkrát turnaje velké čtyřky, mementem její nesporně fantastické kariéry jsou čtyři prohraná grandslamová finále ve dvouhře. O své tenisové pouti, radostné i často strastiplné, ikonickém Fed Cupu 1986 a Martině Navrátilové, vyhrocené rivalitě s Hanou Mandlíkovou, spolupráci s Kateřinou Siniakovou či dnešním životě vyplněném prací psycholožky, výstavami koček a závodním ping pongem, se rozpovídala v edici našeho podcastu nazvané Centrkurt legendy. V ní ve spolupráci s Českým tenisovým svazem připomínáme největší postavy české a československé tenisové historie.
Začněme vaším velkorysým gestem: nedávno jste věnovala podstatnou část svých tenisových trofejí do nově vznikající Síně slávy, kterou zakládá tenisový svaz. Co vás k tomu vedlo?
„Léta jsme se o tom bavili s Honzou Kodešem, protože jsme přemýšleli, co bude s poháry, až my nebudeme. Aby neskončily v popelnici. Když loni zemřel náš táta, zůstala po něm spousta relikvií a výstřižků z novin a časopisů. Honza Kodeš už byl v kontaktu se svazem, který chystá expozici. Tak jsme jim zavolali a tím, že jsem tátovi koupila barák hned vedle sebe, řekla jsem si: Když už sem pojedou, tak ať to vezmou všechno. (úsměv) Je hezké, že se tyhle věci zachovají pro budoucí generace.“
Letos byl pohár Borise Beckera za vítězství na US Open vydražený za v přepočtu 7,5 milionu korun. Nenapadlo vás své trofeje takto zpeněžit?
„To mě vůbec nenapadlo.“
Poháry a první část sbírky budou k vidění při červencovém Livesport Prague Open. Letos je to právě 40 let, co se hrálo finále Fed Cupu v Praze na zrekonstruované Štvanici. Martina Navrátilová se při něm poprvé od emigrace vrátila do tehdy ještě komunistického Československa coby reprezentantka USA. Jde o jeden z ikonických momentů tuzemského sportu. Co se vám z té události vybavuje?
„Táta byl tehdy předsedou svazu a podmínkou, aby se v Praze mohl Pohár federace konat, bylo umožnění startu všem hráčkám. Vědělo se, že přijede i Martina a díky tomu všechny týmy poslaly to nejlepší. Byla to úplně neskutečná akce. Pamatuji se, jak se k turnaji vydala krásná barevná brožura, doma jsme měli dva výtisky. Jenže týden před tím řekli lidé z vyšších míst, že v žádném případě nesmí vyjít časopis, kde je Navrátilová na fotkách. Takže se bulletin stáhl, Martina byla ze všech fotek odstraněná a stihlo se vytisknout jen nové černobílé vydání. Ale když Martina přilétala, tak ji táta jako zástupce svazu šel vítat k letadlu.“
Podobně vřele „zakázanou“ hvězdu vítali i lidé na Štvanici. Vám hráčkám se ale tenhle politický protest dostal pod kůži, jelikož publikum fandilo ve finále víc Američankám než domácím.
„Bylo pro nás protivný, že lidi fandili Martině a ne nám. Zpětně to člověk samozřejmě chápe, ale tehdy to bylo těžký. Já prohrála první zápas s Evertovou, Hana (Mandlíková) prohrála s Martinou. Už bylo finále ztracený a my dvě měly jít ještě na čtyřhru. Říkaly jsme, že nikam nejdeme, protože nám nefandí. Musely nás v šatně docela přemlouvat.“
Mohly jste během pražského Fed Cupu s Martinou mluvit, být s ní v kontaktu?
„Když jste na turnaji, každý se soustředí na sebe. To platilo tehdy a platí i teď. Byly jsme jen se svým týmem.“
Je legendární, jak vytočil zápas s Martinou Hanu Mandlíkovou. Vám proti Evertové lidé také nefandili?
„To už si nepamatuju. Spíš si vybavuju, že mi tenhle zápas poprvé hodně ukázal, jak z vás média ze dne na den dokážou udělat úplně jiného člověka. Do té doby byla Hana modla, ale najednou, když se rozčilovala na chybujícího rozhodčího, tak z ní druhý den v novinách udělali černou ovci. Dodnes proto moc nedám na to, co v médiích je.“
Jaký jste vlastně měla vztah s o osm let starší Martinou Navrátilovou? Váš tatínek Cyril ji trénoval, maminka Věra dělala fedcupovou kapitánku, když Navrátilová dovedla Československo k titulu v roce 1975.
„Spíš to bylo tak, že ji máma trénovala a táta jí dělal sparing, protože chodil do práce a na Spartu se dostal až odpoledne po ní. Máma byla ale státní trenérka, kterou uznávali po celém světě. Když na vás koukla, měla cit pro to najít vám ideální styl a způsob úderů. Díky tomu byla vyhledávaná. Když Martina emigrovala, bylo mi deset. Ale pamatuji si ji ze Sparty, kde jsme s bráchou vyrůstali. Pak jsem sama po letech přijela na juniorku Wimbledonu, Martina šla kolem a říká mi: Ahoj Helenko! Bylo to, jako bychom se neviděly sotva dva dny.“
Helena Suková pomohla v 80. letech čtyřikrát vyhrát Fed Cup
S Martinou jste odehrála celkem 32 vzájemných zápasů, byla asi vaší největší rivalkou, že?
„Zajímavá statistika, ale já ji vážně vůbec neznám. Vím jen, že jsem s Martinou vyhrála víckrát než s Evertovou. Bylo to asi i tím, že jsme měly hrozně podobnou hru. Proto se mi s ní hrálo příjemněji než právě třeba s Chris.“
Martinu jste porazila šestkrát, to není vůbec špatné skóre proti jedné z nejlepších tenistek všech dob. Jaké utkání vám nejvíc utkvělo v paměti?
„Velký zápas byl v Austrálii v roce 1984. Už si z něj pamatuji jen střípky. S Martinou jsem vždy hodně prohrávala a s Honzou Kurzem, který mě tenkrát trénoval, jsme si dávali postupné cíle: že proti ní musím udělat tři gamy do setu, příští zápas pět. V té Austrálii jsem právě ve druhém setu vyhrála pět gamů a ukazovala jsem na Honzu, jestli to už teda stačí. (smích) Martina v té době měla hrozně dlouhou šňůru bez porážky…“
Neprohrála 74 utkání za sebou, a jelikož se tenkrát Australian Open hrálo na konci listopadu jako poslední grandslam roku, šla i po kalendářním Grand Slamu. Vy jste jí ho však v semifinále zatrhla… V Melbourne jste Navrátilovou zdolala pak ještě jednou v roce 1989 a postoupila jste znovu až do finále, tentokrát proti Steffi Grafové.
„Že jsem tenkrát v roce 1989 porazila Martinu, už si vůbec nepamatuju. Spíš mám v hlavě jednu špatnou vzpomínku na ten rok. Po semifinále jsem byla unavená a vzala si aspirin, aniž bych tušila, že jsem na něj alergická. Celá jsem otekla a řekla, že nevyjdu z pokoje, protože takhle nemůžu mezi lidi. (smích) Dali mi kalciovou injekci, prostě hrůza. Jste oblblý, unavený a máte jít hrát finále grandslamu. Víceméně jsem byla ráda, že jsem ho přečkala. Škoda…“
Helena Suková (23. 2. 1965)
Vaším oblíbeným turnajem je Wimbledon, vaší osudovou zemí spíš byla ale Austrálie. Vyhrála jste třikrát turnaj v Brisbane, dvakrát jste postoupila do finále Australian Open. V Melbourne jste si poprvé zahrála i hlavní grandslamovou soutěž, ještě vám tehdy nebylo ani šestnáct.
„Tenkrát jsem vyhrála juniorku v Sydney a díky tomu mi dali kartu do kvalifikace dospělých na Australian Open. Zvládla jsem ji a vyhrála i dva zápasy v hlavní. Jo, v Austrálii se mi vždycky hrálo dobře. Vybavuji si Australian Open ještě v Kooyongu. Ředitelství turnaj sídlilo v takové maringotce, měli jsme maličké šatny pod tribunami. Prostě polní podmínky, to si dnešní hráči nedokážou vůbec představit. A ještě jednu věci si vybavuji.“
Jakou?
„Naše máma už tenkrát bojovala s rakovinou mozku. Po celém světě ji měli hrozně rádi, a když jsem tam byla poprvé, byli na mě díky ní moc příjemní, aniž by mě znali. Pamatuji si, jak jsme tenkrát volali z té maringotky domů do Česka, abychom mámu pozdravili. To bylo moc hezké.“
Máte pověst nejlepší tenistky, která nikdy nevyhrála grandslam. Když vás v roce 2018 uváděli do Síně slávy, prozradila jste, že jste na sebe byla po konci kariéry naštvaná, protože jste vnitřně čekala, že dokážete víc. Přetrvává ten pocit?
„Když jsem skončila, vážně jsem byla naštvaná na sebe i na tenis, protože se mi nepodařilo být první na světě, nevyhrála jsem Wimbladon ani jiný grandslam ve dvouhře. Dva roky jsem pak ani nevěděla, kde mám rakety. Zvali mě do Wimbledonu na turnaje legend a já se omlouvala. Pak už mi to bylo ale blbý, tak jsem zase sáhla pro rakety. Dneska už jsem ráda za všechny úspěchy, které jsem měla. Čas tyhle pocity otupí.“
Na druhou stranu si asi nemáte co vyčítat – hrála jste čtyřikrát finále grandslamu a vašimi soupeřkami v nich byly Chris Evertová (18 grandslamových titulů), Martina Navrátilová (18) a dvakrát Steffi Grafová (22). Jde pravděpodobně o tři ze čtyř nejlepších tenistek všech dob.
„Je to pravda, ale tím se budu těžko oblbovat.“ (smích)
Co vám k titulu chybělo?
„V prvním finále (Australian Open 1984) jsem s Chris (Evertovou) vyhrála první set. Dneska si říkám, že tenhle zápas je největší škoda. Sice se tenkrát tvrdilo, jak jsem mladá a kariéru mám pořád před sebou, ale bohužel to už nikdy nepřišlo. Každý zápas mi prostě něco chybělo. Třeba na US Open (1993) proti Grafové nám na umpiru soudcovala rozhodčí, která byla nováček. A já byla přesvědčená, že mě dvakrát ošidila v důležitých chvílích. Proto dnešním tenistům tak závidím jestřábí oko a všechny kamery. To je úžasná věc.“
Když mi tenis zakázali, chtěla jsem ho o to víc
Vaše kariéry byla i tak skvělá. O to víc, když si uvědomíme, že vám lékaři v sedmi letech zakázali sportovat a řekli, že s tenisem je konec.
„Viděla jsem videa, jak jsem začínala, měla jsem hlavu na stranu a podpírali mi ji pytlíkem s pískem. Mámě řekli, že protože mám jednu nohu kratší, budou mi ji nastavovat. Naštěstí se nic z toho nestalo, ale v první a druhé třídě mi opravdu zakázali sportovat, jelikož jsem měla i skoliózu páteře. Nosila jsem taky podpatěnku. Bohužel mi ale neřekli, že taky musím tu nohu pořádně strečovat, takže dodnes mám chronický problém s achilovkou, protože se zkrátila. Ano, když si tohle člověk uvědomí, je moje kariéra malý zázrak. Ale znáte to, když už něco máte, chcete víc.“
Tenis jste prý ani extra nemilovala. Teprve až když vám ho zakázali, upnula jste se k němu.
„To je pravda. Když mi tenis zakázali, chtěla jsem ho o to víc. Tak to u dětí chodí.“
Vy jste se v podstatě pohybovala po kurtu ještě před narozením. Když vás čekala vaše maminka, hrála prý tenis i těhotná. Jak to bylo?
„Z legrace říkám, že jsem vyhrála ve Wimbledonu turnaj útěchy u ní v břiše. Tenkrát to fungovalo tak, že když jste vypadli v prvním nebo druhém kole, mohli jste hrát ještě turnaj útěchy, který probíhal ve stejném klubu. Máma ho v létě 1964 vyhrála a já se narodila v únoru další rok. Takže už jsem tam s ní byla.“ (úsměv)
Vaše maminka Věra, za svobodna Pužejová, byla asi první ženskou superstar československého tenisu. V roce 1962 postoupila do finále Wimbledonu, později byla respektovanou trenérkou. Co vám nejvíc dala do kariéry?
„Mně i bráchovi dala skvělé základy tenisu, pojetí hry a přemýšlení na kurtu. Co neuděláte v začátcích, to už pak těžko doženete. Ani jsme nikdy neměli pocit, že musíme hrát tenis.“
Přitom by člověk řekl, že jste jinou volbu neměla. I tatínek Cyril byl tenista a známý funkcionář, jenž vedl domácí svaz.
„U nás se ale razilo, že na prvním místě je škola. Musela jsem taky chodit na piáno, brácha na housle. Tenis byl braný jen jako hra. Dodnes ráda vyhrávám. Občas si říkám, že nepotřebuji ani to samotné soutěžení, jen chci vyhrát. (smích) Měla jsem štěstí, že jsem od žákovských let hned vyhrávala, takže mě to bavilo. Ale pozor, první turnaje jsem začala hrát až v deseti a to třeba jen dva do roka. Dnešní rodiče honí děti po turnajích a diví se, že se vztekají, rozčilují, brečí a v patnácti už toho mají dost a skončí.“
Měla jste pověst cílevědomé a tvrdohlavé hráčky. Popsala byste tak i samu sebe?
„Na to byste se měl zeptat spíš mého bráchy. (smích) Ono když chce člověk něčeho dosáhnout, musí si jít za svým. Dřív se mnou bylo možná složitější vést dialog, ale postupem věku se i tohle člověk naučí. Na druhou stranu jsem se taky už dřív naučila neposlouchat, co se o mně povídá. Celý život se o mně říkalo, že jako dítě známých rodičů mám protekci. Když jsem se dostala v žebříčku na 75. místo, v práci se našeho táty ptali, jakou protekcí mě tam dostal. Tyhle věci jsem se naučila nevnímat, protože když vám chce někdo házet klacky pod nohy a vy tomu umíte čelit a nepoddat se, je to vaše vítězství.“
Kdo z vašich rodičů byl přísnější – maminka nebo tatínek?
„Táta. A vždycky byl přísnější na mě než na bráchu. Párkrát jsem dostala výprask za to, co jsme společně provedli. A on ne!“
Helena Suková a její bratr Cyril Suk • Jaroslav Legner / Sport
Váš o dva roky mladší bratr Cyril, někdejší elitní deblista, byl vaším spoluhráčem při třech grandslamových titulech v mixu. Jak se hrálo s mladším bráchou?
„Jak jsem byla starší, měla jsem pocit, že musím nad bráchou držet ochrannou ruku. Trochu jsem mu i pomáhala financovat trenéry, takže jsem k němu v začátcích včetně prvního titulu na Roland Garros (1991) byla víc direktivní. Ale pak když jsme vyhráli dvakrát Wimbledon (1996, 1997), byli jsme už o něco starší a víc vyrovnaní parťáci.“
Muselo pro vás být extrémně emotivní vyhrát s bratrem Wimbledon, na jehož kurtech vaše maminka, která předčasně zemřela v 51 letech, hrála sama finále.
„Vyhrát se sourozencem je určitě jiné. Pamatuji se, že jsme jedno finále dohrávali kvůli dešti až druhý den na jedničce. Zápas skončil a brácha tam úplně bledý obíhal celý kurt, jak ho ten okamžik pohltil.“
Wimbledon je váš nejzamilovanější grandslam. Vyhrála jste ho celkem sedmkrát, čtyřikrát v deblu a třikrát v mixu. Ale v singlu jste na něm paradoxně měla nejslabší výsledky, jestli se to tak dá říct o pěti účastech ve čtvrtfinále.
„Vždycky jsem chtěla vyhrát Stuttgart, kde dávají za titul porsche, a Wimbledon. K porsche jsem se dostala nejblíž do semifinále, ve Wimbledonu jsem dokonce měla mečbol proti Shriverové taky na semifinále. Normálně si nic nepamatuju, ale tenhle míček vidím jako dneska. Její druhý servis a já ho vrátila forhendem do sítě! Hrůza!“
Skvělí singlisté tohle neradi slyší, ale vy jste v historii zapsaná díky kupě titulů především jako excelentní deblistka. Jak máte tuhle schizofrenii vyřešenou vnitřně?
„Pro mě byla čtyřhra vždycky na druhém místě. Trénovala jsem a připravovala se na singl, debl byl takové zpříjemnění místo tréninku. Na druhou stranu jsem i týmová hráčka, jako malá jsem chtěla trénovat fyzičku s fotbalisty, po konci kariéry jsem zase hrála hokej.“
Dnes se žehrá na to, že je čtyřhra v ústraní, za vaší éry to tak ale nebylo, že?
„Protože tehdy hráli čtyřhru úplně všichni, i v ní vítězili špičkoví singlisté a singlistky. Dnes je braná mnohem hůř než dřív. Hodně se změnilo i pojetí čtyřhry. Za nás se hrálo hodně na síti. Když Martina začala nastupovat s Kuzněcovovu, hrozně se divila: Ona zaservíruje, ale pak ke mně dopředu už nedoběhne a zůstane na základní čáře. Hodně hráček zůstává vzadu, díky materiálům se hra zrychlila a ne každý zvládá hru na síti, ne každý ví, kde by měl stát a umí voleje.“
Hingisové nebylo ještě ani šestnáct let...
V kariéře jste měla několik zásadních deblových spoluhráček: Němku Claudii Kohdeovou Kilschovou, Janu Novotnou, Španělku Arantxu Sánchezovou Vicariovou či Martinu Hingisovou. Na jaké období nejraději vzpomínáte?
„Když jsem začínala, nikdo mě neznal a strašně složitě jsem sháněla spoluhráčku. První, která se mnou byla ochotná hrát, byla Sandy Collinsová. Američanka, levačka. Spolu jsme začaly mít úspěchy, takže si mě všimlo okolí kolem Kohdeové Kilschové. Domluvily jsme se s Claudií a vyhrávaly jsme hodně. Hrála jsem i nějaké turnaje s Grafovou, která se mnou chtěla nastupovat pravidelně. Z toho byla Claudie docela naštvaná. Nicméně než došlo na to, že bychom se s Grafovou domluvily, ukázalo se, že bychom spolu hrály jen čtyři grandslamy. Mně čtyřhra bavila, chtěla jsem ji hrát víc, tak to nedopadlo. Pak se přiblížila olympiáda 1988, všechno jsem vyhrávala a říkala si, že musím nastupovat s někým z Česka. V té době už Hana Mandlíková moc nehrála, takže přicházela v úvahu Jana Novotná. Říkala jsem, že spolu musíme nastupovat celou sezonu, ať jsme připravené. To už naštěstí Claudii nevadilo, protože to byl někdo z Česka a ne její konkurence z Německa. Takhle jsme se daly dohromady s Novotnou, šlo nám to a vydržely jsme spolu pár let.“
Extrémně úspěšných let. Dvakrát jste byly zvolené týmem roku na WTA Tour, v roce 1990 jste na grandslamech prohrály jediný zápas a to až ve finále US Open proti Martině Navrátilové s Gigi Fernandezovou. Co vám utkvělo v paměti z téhle sezony?
„Opravdu nám to šlo. Souhra tam byla, pak to ale začalo haprovat. Jana začala spolupracovat s Mandlíkovou, která se mnou celý kariérní život docela soupeřila a trochu se to převedlo i do naší souhry ve čtyřhře s Janou. Pohoda se vytratila.“
Opravdu jste byly s Hanou Mandlíkovou tak nesmiřitelné rivalky, že jste spolu nevyšly?
„Těžko říct. Když Hanka začínala jezdit na turnaje, zase ji trénovala naše máma. Hanka byla opravdu strašně talentovaná, je o tři roky starší a úspěchů měla mnohem víc než já. Prostě tam ta rivalita byla. A někdy docela ostrá.“
Jak vzpomínáte na turnaje po boku Martiny Hingisové? Byla ještě dítě, když jste s ní nastupovala.
„Vždycky jsem chtěla hrát s někým, s kým byla šance vyhrávat. Když jsme skončily s Janou, myslela jsem, že budu v páru s Gigi Fernandezovou. Ta se pak ale domluvila s Novotnou, takže jsme se daly na čas dohromady s Arantxou Sánchezovou. Martina Hingisová byla hrozně mlaďounká, opravdu šikovná holka. Porazila mě ve Stuttgartu, kde jsme si sedly, protože jsem znala její mámu, proti které jsem snad jednou hrála ligu v Košicích. Domluvily jsme se na spolupráci a byl to zajímavý rok. Díky tomu, že jsme spolu vyhrály čtyřhru ve Wimbledonu, stala se nejmladší hráčkou, která kdy vyhrála grandslam. Ještě jí nebylo ani šestnáct.“
Velkou kapitolou vaší kariéry je reprezentace Československa a pak Česka. Pomohla jste k zisku čtyř Fed Cupů, z olympiád jste přivezly s Janou Novotnou dvě deblová stříbra. Co si vybavíte ze Soulu 1988?
„Před touhle olympiádou se mi stalo něco s lýtkem. Nemohla jsem se vůbec rozběhnout, při každém kroku mi projela nohou ukrutná bolest od nohy až do břicha. Řešila jsem, jestli mě nechají hrát čtyřhru, když skrečuju dvouhru. Bohužel pravidla byla taková, že jsem musela singl dohrát. Všechno se točilo kolem toho, abych aspoň čtyřhru zvládla. A nakonec nám zlato uteklo snad o dva míčky. Hrůza! Ale vlastně i stříbro byl zázrak, protože jsem celý turnaj fakt nemohla na nohu došlápnout. A taky se nám tam stala ještě jedna zajímavost.“
Jaká?
„Tehdy jsme se s cyklisty vydali fandit naším házenkářům. Vzali jsme si nějaké jejich auto, ve čtyřech jsme jeli přes celý Soul. Pršelo a my jsme se po cestě vybourali, takže jsme se snad na tři hodiny zasekli na policejní stanici, kde neuměli ani slovo anglicky. Do toho mi furt bylo divně, bolavá noha, žaludek na vodě. Nevím, co se se mnou dělo. A to jsme pořád ještě byly v deblovém turnaji.“
Jaké jsou vzpomínky na opět stříbrnou Atlantu 1996?
„Smíšené, protože tam jsme fakt doufaly, že můžeme mít zlato. Jenže roky před Atlantou jsme se s Novotnou vůbec nebavily, pak za námi přišli a daly jsme to zase dohromady. Myslím, že tehdy jsme spolu hrály jen tu olympiádu. Jana prohrála v singlu a něco si při tom udělala s břišním svalem. Což jsem vůbec nevěděla, neřekla mi to. Takže jsme přišly na finále čtyřhry, rozehráváme se a ona nemohla smečovat ani servírovat. Byly tam myslím dva dny, kdy se dalo břišnímu svalu nějak pomoc. Nevím… Týden na to už ale hrála další turnaj. Měla jsem z toho zápasu smíšené pocity.“
Ale dvě stříbrné medaile jsou taky super!
„Lepší než nic.“ (smích)
Fed Cup byl strašný stres
Pamatuji se, že jsme asi před dvaceti lety dělaly ve Wimbledonu dvojrozhovor s vámi a Janou Novotnou, když jste tam společně nastupovaly v turnaji legend. Bylo to milé povídání, vyprávěly jste, že šrámy z profesionálních dob zmizely a už spolu zase vycházíte. Zahladil vážně čas staré křivdy?
„Myslím, že čas křivdy nezahladí. Pamatujete si je. Podle mě se nemůže stát, že jste tehdy byly soupeřky a najednou budete největší kamarádky. Ale prostě se snažíte vystupovat tak, aby to mělo nějaké dekorum.“
Po kariéře jste dlouho spolupracovala i s Českým olympijským výborem. Vás olympijská myšlenka docela chytila, že?
„Byla jsem nadšená, líbil se mi boj za spravedlnost, férovost. Pak jsem zjistila, že jsou ty věci trošku jinak. Takže už tam nejsem.“
Pojďme k vaší fedcupové kariéře, dodnes jste rekordmankou v počtu odehraných a vyhraných zápasů v historii Československa a Česka. Co byl pro vás největší zážitek?
„Fed Cup byl vždycky strašný stres.“
Protože jste ho jako dcera předsedy tenisového svazu nesměla pokazit?
„Ne, s tím jsem neměla problém. Spíš mě svazovala zodpovědnost, když hrajete za tým, za celou republiku. Většinou byla jedničkou Hana Mandlíková a všechno se jí podřizovalo. Ale totálně všecko, až to bylo zbytku týmu nepříjemné. Ale vyhrávalo se. Když já prohrála, zvládly jsme to ve čtyřhře. Takže to bylo fakt dobrý. Když jsme vyhrály naposledy v roce 1988 v Austrálii, byla jsem najednou jednička já. A oni chtěli stejný systém. Já ale nechtěla, aby se všechno podřizovalo zase mně, protože mi to stejné bylo celé roky předtím nepříjemné. Tehdy jsme hrály já a Zrubáková dvouhru a Novotná s Pospíšilovou čtyřhru. Tam už to bylo takové rozvolněnější než dřív. Ale Fed Cup mi vlastně vždycky přišel jako stres.“
Vždy jste ale reprezentovala.
„Protože jsme musely hrát. I na konci osmdesátých let to bylo takhle striktní. Samozřejmě člověk chtěl reprezentovat, bylo hezké slyšet hymnu. Ale taky to byl vážně stres.“
Legendární letecký deníček
K vaší osobě se váže jedna pozoruhodnost. Kdysi jste prozradila, že jste si psala deník. A v něm si zaznamenávala nejen to, co platí na soupeřky, ale prý jste si zapisovala i všechny vaše lety a máte spočítáno, že jste jich absolvovala kolem devíti set. Co vás k tomu vedlo?
„Poprvé jsem letěla, když mi bylo nějakých čtrnáct. S týmem jsme jely do Polska vlakem a zpátky cestovaly letadlem. Vůbec jsem si tehdy nedovedla představit, jaké to bude. Ptala jsem se, jestli to bude pocit jak na horské dráze, protože tu nemám ráda. Létání mě prostě fascinovalo, takže od prvního letu jsem si přesně psala, odkud kam jsem cestovala a jakým typem stroje jsme letěli. Když mě vzali do Síně slávy v Newportu, tenhle deníček jsem jim věnovala.“
Vaše uvedení do Síně slávy je také zajímavý příběh. Dvakrát jste neprošla hlasováním, až na třetí a poslední možný pokus vás přijali, za což mocně loboval Jan Kodeš. Jak jste to tenkrát vnímala?
„Vždycky vám řeknou, že jste byl navržený a pak probíhá hlasování sto padesáti expertů z celého světa. Vždycky mi zavolal Stan Smith (legendární americký tenista) a oznámil, že to nevyšlo. Tenhle rok (2018) se zase ozval a čekala jsem to samé. Najednou mi ale oznámil, že mě přijali. A novinkou prý je, že se zpráva poprvé zveřejní při grandslamu v Austrálii. Ještě ten večer jsem zažádala o australské vízum! (smích) Bylo to vážně milé a nečekané překvapení. Po dvaceti letech jsem se vrátila do Austrálie, ale do poslední chvíle jsem nesměla prozradit, proč tam jsem. Tak jsem pořád mlžila, bylo to vážně zajímavé.“
Helena Suková byla uvedena do tenisové Síně slávy • Twitter.com/@TennisHalloFame
Po kariéře jste se dostala nejblíže profesionálnímu tenisu, když jste pomáhala Kateřině Siniakové.
„Vystudovala jsem psychologii, takže když mě někdo ze sportovců osloví, spolupracuji s nimi. S Katkou jsem pak spolupracovala i víc, cestovala jsem s nimi po turnajích. Vím, které všechny údery jsem ji doučila, protože o nich neměla ani ánunk. Jestli to přiznává nebo ne, je už její věc. Já vím, co jsem tomu dala a čím jsem tomu přispěla. Ale už nespolupracujeme.“
S jakými pocity sledujete, jak sbírá úspěchy?
„Myslím, že měla mnohem na víc ve dvouhře. Věděla jsem, že ve čtyřhře je nejlepší. Oslovovala jsem tehdy Liezel Huberovou, která byla bez spoluhráčky a říkám jí: Hele mám tady v Česku hráčku, o které si myslím, že by pro tebe byla nejlepší. Už tehdy jsem věděla, že na to Katka má. Bohužel Huberová měla nejdřív jedno dítě, pak druhé, takže spolupráce nedopadla. Takže mě nepřekvapuje, že je Katka první na světě. Ale přijde mi škoda, že není výš v singlu.“
Čím si to vysvětlujete?
„Myslím, že je to všechno spojení s chováním i přístupem okolí. My jsme se kvůli tomu právě s jejím tatínkem nedohodli.“
Siniaková dřív vystupovala na kurtu velmi temperamentně, postupem času se ale zklidnila. Pokud jste jí pomáhala i po mentální stránce, povedlo se, ne?
„Myslím si, že je to furt škoda. Tohle chování je to, co ji nepouští dál.“
Průkopnice iontových nápojů?
Pojďme ještě k jedné zajímavosti z vaší kariéry. Prý jste byla jednou z prvních hráček, která na okruhu začala pít iontové nápoje. Jak se to přihodilo?
„V jednom období jsem měla pocit, že fyzička není úplně ono. Začala jsem tehdy spolupracovat s jedním lékařem, který mi prozradil, že existuje firma, která vyrábí výživu pro pacienty a teď začala dělat iontové nápoje. Bylo to v době, kdy jsem ještě hrála čtyřhru s Claudií Kohdeovou Kilschovou, protože ona pak mým ionťákům začala říkat grass court drink, jelikož jsem s tím začala na turnajích v Anglii. Jo, asi jsem v tom byla průkopnice.“
Zajímavé, že jsou Češi koumáci. Ivan Lendl měl zase svou skládací destičku, s kterou trénoval reflexy a práci nohou.
„Pamatuji si, že jsem byla jednou za Martinou Navrátilovou trénovat v Aspenu a ona taky měla takovou pomůcku, které jsem říkala semafor. S ní trénovala reakci. Martina byla první, kdo přinesl do tenisu posilování, protože dřív se jen běhalo a nic navíc. Pak byl samozřejmě Ivan Lendl, který svým přístupem tenis také posunul.“
I vaše kariéra po tenise je poutavá. V Olomouci jste vystudovala psychologii a máte svou vlastní praxi.
„Když jsem skončila, hledala jsem, co dál. Přišla nabídka, jestli nechci studovat psychologii. Řekla jsem si: Proč ne, aspoň se něco dozvím, přišel mi to hrozně zajímavý obor. Samozřejmě když studujete v pozdějším věku, je člověk o to zodpovědnější, takže chodí na všechny přednášky, vůči učitelům si nedovolí do školy nejít. Ale až když jsem musela na povinné praxe, zjistila jsem, že mi zpětná vazba od pacientů přes lékaře dává příjemný pocit a někomu i pomáhám. Takže jsem po škole na jedné akci oslovila Honzu Cimického, který mi řekl, ať k nim přijdu. A jsem tam od roku 2010.“
Známý psychiatr Jan Cimický je dnes obžalován z několika pokusů o znásilnění a z desítek dalších případů sexuálního obtěžování. Zatím se stále čeká na pravomocný rozsudek. Jak tuhle kauzu vnímáte?
„Pořád se to řeší. Naštěstí furt fungujeme, za což jsem ráda, protože pacienti se na nás stále obrací.“
Je lepší pocit vyhrát turnaj, nebo pomoci člověku najít se zase v životě?
„Když vyhrajete turnaj nebo dáte při hokeji gól, je to super pocit. Když se mi podaří klienta posunout k lepšímu nebo ho nasměrovat, je to taky hřejivý pocit. V něčem jiný, v něčem stejný.“
Pracujete raději se sportovci nebo s běžnými lidmi?
„Je mi to jedno. Ale tak u osmi z deseti sportovců to funguje tak, že jejich osobní život ovlivňuje výkon ve sportu, aniž by si to uvědomovali. Takže když se mi podaří posunout jejich normální život, prospěje to i sportu.“
Na tenistku jsem v ping pongu šikovná
Přišla jste díky praxi psycholožky na něco z vaší kariéry, co jste měla dělat jinak?
„No jasně, kdybych tenkrát věděla, co vím teď… To je ale stejné jak s radou starších u indiánů. Vědomosti mají, tělo jim už ale tak neslouží. S věkem se naučíte, jak pracovat s myšlenkami, aby se vám do hlavy nevkrádalo to, co tam není potřeba. To by mi v kariéře určitě hodně prospělo.“
Ví se o vás, že jste také nadšenou chovatelkou koček a psů. Kolik máte doma čtyřnohých kamarádů?
„Nejsem chovatelka, pouze majitelka. Možná i proto, že teď už nemůžu sbírat tenisové tituly, jezdím občas na výstavy s kočkami a psy. Rozšířila jsem si okruh kamarádů, poznala jsem zase úplně jiný svět. Měla jsem jasnou představu, jak má vypadat moje první kočka. U ostatních to už neřeším. Jenom chci ty tituly.“ (smích)
Doma máte tedy kolik zvířat?
„Pět kocourů. A jednu kočku mám ještě u kamarádky, protože ta nesnášela ty ostatní a dělala jim naschvály. A ještě dva psy.“
Co vy a aktivní sport v současnosti? Vypadáte pořád v kondici.
„Zdání klame. (smích) Ráda hraju ping pong. Ale pořád mě něco pobolívá, navíc mě ne vždy nominují. Hrajeme v Praze za Start čtvrtou třídu chlapů, v týmu jsem taková předposlední. Takže mě spíš nominují na zápas, jen když ostatní nemůžou.“
Tenisté jsou i s pingpongovou pálkou velmi šikovní, ne?
„Říkávám, že jsem šikovná na tenistku, mezi specialisty už to ale není tak slavný. Potřebuju co nejrychlejší potah, protože když už nezvládám jejich spiny, tak chci dát aspoň co nejrychlejší ránu.“ (smích)