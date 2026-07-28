Olympiáda v Los Angeles staví tenisty do úzkých. Program po Wimbledonu mnohé z nich nepotěší
Tohle bude pro nejlepší hráče pořádný úprk. Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne jen tři dny po skončení grandslamového Wimbledonu v Londýně. Mezinárodní tenisová federace ITF to uvedla na svém webu.
Termín začátku olympijského turnaje tak může být komplikací pro hráče, kteří se ve Wimbledonu probojují do závěrečných kol. Letos hrály například finále ženské dvouhry Karolína Muchová a pozdější šampionka Linda Nosková. Travnatý grandslam v All England Clubu se bude v roce 2028 hrát od 3. do 16. července.
Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles bude trvat deset místo dosavadních devíti dnů. Odstartuje pět dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července. Soutěž bude hostit areál Carson Courts, kde bude k dispozici jedenáct kurtů. Hrát se bude na betonovém povrchu.