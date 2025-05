Proč MMA nebude na olympiádě? Ať vyřeší doping. Licenci máme my, říká šéf svazu zápasu

V jaké kondici je momentálně český zápas?

„Doufám, že jsme z nejhoršího venku. Před třemi lety jsme měli velké problémy. Nešlo o malý počet sportovců, třebaže těch není nikdy dost, ale čelili jsme finanční defraudaci na svazu, která jej málem položila. Nechybělo mnoho a neměl byste se teď se mnou o čem bavit. Svaz letos slaví sto třicet let, patříme mezi nejstarší v Česku. V sázce tedy bylo mnoho. Pár jednotlivců si ale naštěstí vyhrnulo rukávy a rozhodlo se krizi řešit, za což jim patří velký dík. Já se vrátil k zápasu, do pozice předsedy až poté.“

Prozraďte, jak blízko bylo k úplnému zrušení svazu?

„Velice. Český zápas byl na hraně přežití. Jedním z řešení toho vytunelování bylo celý svaz položit. Pokud by se nezašli zachránci, tým kolem právníka Tomáše Doudy a reprezentačního trenéra Ladislava Šnellyho. Díky nim jsme mohli rozvrhnout potřebné změny a vyúčtovat škody. Nešlo by to taky bez donátorů, kteří nám posílali peněžní dary. Dostal jsem navíc bezúročné půjčky. Kdyby se nesetkalo takto více stran, situace by byla neřešitelná, vyhlásili bychom bankrot.“

Bylo těžké si po takové krizi opět získat důvěru trenérů a zápasníků?

„Ano. Důvěra se lehce ztrácí a obtížně buduje. Že to s českým zápasem myslíme dobře, jsme dokázali, když jsme ještě do konce roku 2022 zaplatili dluhy zápasníkům a trenérům. Ty se pohybovaly v řádech milionů korun, což představuje u sportu naší velikosti opravdu velké částky.“