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ONLINE: Lehečka hraje v Basileji o třetí titul kariéry, jeho soupeřem je Monačan

Jiří Lehečka postoupil v Basileji do finále
Jiří Lehečka postoupil v Basileji do fináleZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
iSport.cz
Tenis
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Tenista Jiří Lehečka je potřetí v sezoně ve finále turnaje ATP Tour a v Basileji chce dnes získat první letošní titul. Soupeřem 21. hráče světového žebříčku je Valentin Vacherot z Monaka. Zápas začíná v 15.30, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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Čtyřiadvacetiletý Lehečka usiluje o třetí trofej v kariéře a první od loňského triumfu v Brisbane. Poprvé se radoval předloni v Adelaide. Při dvou letošních finálových účastech nestačil v březnu v Miami na Jannika Sinnera z Itálie a začátkem října v Tokiu na Carlose Alcaraze ze Španělska.

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