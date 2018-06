Kypr krásné moderátorce Puhajkové svědčí: Na pláži jen v tangách a nahoře bez!

Inna nám ukázala to, co zná jen Jarda Jágr • Blesk - Filip Matušinský

Tahle holka není vůbec náročná… Na pláž jí stačí jen spodní díl plavek, ostatní neřeší. Tedy alespoň při svém soukromém focení, při němž ukázala pózu, na kterou nejsou její fanoušci úplně zvyklí.

„Tady dneska budu,“ napsala k instagramové fotce, kde si sedí na patách, kouká do modravé dáli a je téměř celá odhalená. Vybrala si parádní flek na pláži, kde jistě měla spoustu obdivovatelů. Tím už se ale nepochlubila.

Každopádně si dovolenou na ostrově ve Středozemním moři pochvaluje. „Nerada se vracím na stejná místa (co se cestování týče). Kypr jsme si před dvěma lety zamilovali natolik, že jsme udělali výjimku,“ básnila spokojená Inna, která toho v životě už hodně procestovala, tak může srovnávat.

„Tak krásně čistou vodu jsem viděla snad jenom na Bahamách, ale to není všechno. Je tu skvělé jídlo, nespočet zajímavých míst, rozhodně to stojí za to vidět,“ zahrála si novácká tvář na dovolenkovou průvodkyni.

Puhajková má dokonce nevšední adrenalinový zážitek. Skočila do moře z asi desetimetrové skály v národním parku Sea Caves. Než se vrhla do vody, stálo to za pořádné přemáhání, ale nakonec překonala zábrany a dala to! Možná jí při kontaktu s hladinou trošku štíply půlky, ovšem Inna na sobě nedala nic znát. Je to statečná holka! „Je to tady boží,“ dodala na závěr.