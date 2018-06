Rosického rozlučka: české legendy, světové hvězdy, paruky i Lehmann

Je to tady! Velkolepá rozlučka Tomáše Rosického rozzáří Prahu fotbalovými hvězdami už dnes od 17 hodin. Fábregas, Van Persie, Flamini a proti nim legendární česká parta s Pavlem Nedvědem, Karlem Poborským či Milanem Barošem. Loučení Tomáše Rosického s kariérou bude našlapané hvězdami světového fotbalu, mezi kterými se objeví i německý brankář Jens Lehmann. Kdo všechno do Prahy na benefiční utkání dorazí? Podívejte se v článku. Organizační tým připravil kromě hvězdných hráčů i super dárky pro fanoušky. Návštěvníci se mohou těšit na speciální paruky, magazín věnovaný pouze Rosickému či upomínkové vstupenky.

Tak hvězdná přehlídka už dlouho na stadionu Sparty k vidění nebyla. „Můžu prozradit tři jména, u kterých Tomáš opravdu chtěl, aby tady za každou cenu byla. Jde o zálohu, která byla podle jeho slov ta nejlepší, ve které kdy hrál. Tvoří ji Cesc Fábregas, Mathieu Flamini a Aleksandr Hleb. Udělalo mu obrovskou radost, když všichni tři potvrdili účast. Tomáš si ale pochopitelně váží všech, kteří dorazí a budou v ten velký den s ním,“ řekl v rozhovoru pro sparta.cz Tomáš Křivda, šéf organizačního týmu celé akce.

GALERIE | Hvězdy na Rosického rozlučce

Těmito jmény však zástup známých jmen nekončí. Do Prahy zamíří bývalé hvězdy Dortmundu či ta současná Nuri Sahin. Proti nim nastoupí za český tým například Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Jan Koller, Petr Čech či Milan Baroš. Rosický se snažil přivést fanouškům i legendárního střelce Arsenalu Thierryho Henryho, ale povinnosti u belgické reprezentace jej do Prahy nepustí. To samé platí o Mesutu Özilovi, který se s Německem chystá na MS v Rusku.

Dorazí i Lehmann

Křivda ale rovněž naznačil, že je dost pravděpodobné, že si Rosický schoval pár zajímavých jmen až na na konec. „Uvidíme, třeba nás Tomáš v sobotu ještě překvapí,“ napínal fanoušky.

Jedním z velkých jmen bude každopádně i německý brankář Jens Lehmann, který s Tomášem Rosickým působil v Dortmundu i Arsenalu. Vedle vítěze Premier League i bundesligy je ovšem možné, že dorazí ještě jeden světově proslulý gólman...

Speciální paruky a vystavené dresy

Obdivovatelé kariéry Tomáše Rosického se mohou těšit například na unikátní výstavu všech dresů, které během své kariéry oblékal. Skleněné vitríny rozmístěné před stadionem podél třídy Milady Horákové nabídnou historické i novější kolekce dresů Sparty, Dortmundu, Arsenalu a samozřejmě také české fotbalové reprezentace.

Výstava, která bude přístupná od 12 do 21 hodin, bude pro všechny návštěvníky zdarma. V bezprostředním okolí stadionu bude probíhat množství doprovodných aktivit partnerů akce. Od měření rychlosti střelby, soutěží pro nejmenší fanoušky až po možnost zakoupení speciálních suvenýrů s motivem TR10.

„Všichni fanoušci, kteří dorazí do 16 hodin, se mohou těšit na jedinečný dárek v podobě 56stránkového magazínu. Množství unikátních fotografií, vzpomínek Rosových spoluhráčů i trenérů a velký rozhovor s Tomem. Magazín nebude možné jindy pořídit,“ říká šéf organizačního týmu Tomáš Křivda.

Tím však bohatá nabídka zdaleka nekončí. Společnost PUMA, která obléká fotbalisty Arsenalu, Dortmundu i české reprezentace, a navíc obouvala na hřišti i samotného Tomáše, pro něj připravila krásnou poctu. Přezdívku ´malý Mozart´ připomenou speciální paruky, které fanoušci obdrží od hostesek přímo na stadionu. Všichni nadšenci tak budou moct poděkovat Rosovi za nezapomenutelné fotbalové zážitky. Poděkovat a proměnit se v ´malého Mozarta´ budou moci i fanoušci mimo stadion, a to pomocí speciální facebookové aplikace na profilu společnosti PUMA.

Důležité informace k rozlučce TR10: - Stadion bude otevřen v 15 hodin.

- Výkop v 17 hodin (utkání hrané na 2x35 minut).

- V utkání proti sobě nastoupí Czech Team TR10 a World Team TR10.

- Doprovodné aktivity v okolí stadionu: výstava dresů TR10, měření rychlosti střelby.

- Doprovodné aktivity na stadionu: do 16.00 hodin registrace do soutěže SazkaBet, která proběhne v poločase; distribuce speciálního zápasového magazínu.

- Po skončení utkání: rozloučení TR10 s tribunami.

- Po zápase: fanoušci si budou moct vyměnit vytištěnou elektronickou vstupenku za upomínkový lístek.

- Utkání vysílají přímým přenosem Česká televize a Český rozhlas – Radiožurnál.

