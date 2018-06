Dojatý Lafata v Olešníku: střílel a konečně si zachytal, padlo i pivo

Užíval si mimořádný podvečer. David Lafata sezval do rodného Olešníku fotbalové osobnosti z řad Sparty a Jablonce, aby s nimi zakončil svou bohatou kariéru. Zaplněný stadionek si fotbalovou exhibici nesmírně užíval, hlavní hrdina neskrýval dojetí. Střílel branky za Jablonec (v prvním poločase), stejně jako za Spartu po přestávce. V letenském dresu si navíc stoupl do brány a dvakrát inkasoval. „Už budu hrát raději v poli,“ culil se po rozlučce jeden z nejlepších střelců české fotbalové historie, který si na hřišti v brankářských rukavicích Davida Bičíka dopřál i pivo z kelímku.

„Bylo to krásné. Musím poděkovat hlavně klukům, že přijeli a dali jsme dohromady dvě jedenáctky. Největší dík patří klukům tady z Olešníku, že to připravili. Bez nich by to neproběhlo.“

Bylo lepší střílet góly za Jablonec, nebo za Spartu?

„Přiznám se, že jsem chtěl dát góly za oba týmy, to se povedlo. Návštěva byla pěkná, celkově to vyšlo úplně na sto procent.“

Byl jste na konci utkání dojatý?

„Jo jo. V Olešníku se mi to ještě nikdy nestalo. Bylo to krásné.“

Proč jste si v závěru stoupl do brány?

„Když jsem byl v Jablonci, prosil jsem tehdejšího brankáře Michala Špita, aby mě tam na tři minuty pustil, že udělá, jako že je zraněný. K tomu nikdy nedošlo. S Davidem Bičíkem ve Spartě jsme také byli domluvení, ale s ním to také nevyšlo. Udělali jsme to aspoň dneska, abych se na konec kariéry do branky dostal. Ale v Olešníku už budu raději hrát v poli (úsměv).“

Sparta se za chvíli začne chystat na sezonu. Nebude vám líto, že už nepůjdete do přípravy?

„Volno a všechno okolo si zatím užívám, příprava mi určitě chybět nebude. Uvidíme, až začne soutěž. Něco hezkého skončilo, něco jiného zase začne. Těším se na to další, co mě čeká. Fotbalová kariéra byla krásná, ale jednou to skončit muselo. Už se zpátky nedívám.“

Jak často budete nastupovat v krajském přeboru za Olešník?

„Budu se snažit hrát co nejčastěji. Uvidíme, co mi dovolí zdravotní stav a další věci okolo. Trénovat budu, bez toho to ani nejde.“

Nehlodalo vás zkusit hrát ještě jinde v lize?

„Už jsem se pevně rozhodl. Přiznám se, že už bych to nemohl dělat naplno. A šidit bych to nechtěl. Kariéra byla dlouhá dost, užil jsem si ji. Teď je to na mladších.“

Vážíte si, že přijelo tolik hráčů, se kterými jste nastupoval ve Spartě?

„Strašně moc. Nejen jim, ale všem klukům, co přijeli, patří velký dík. Měli to ve své dovolené, mohli být u moře s rodinou a odpočívat. Ale přijeli. Tenhle termín osmého jsme dělali kvůli Bořkovi (Dočkalovi), že mohl být třeba v nároďáku a vyšlo by mu to. Jenže reprezentace ho tentokrát nepotřebovala. Mrzí ho to, ale třeba uděláme tady v Olešníku ještě jinou akci.“

Čí byl nápad loučit se s kariérou zrovna tady?

„Vzniklo to s Mariem (Holkem) a Bořkem (Dočkalem). Byl jsem rozhodnutý, že to uděláme tady. Chtěl jsem, aby hlavně místní lidi a děti viděli velké hráče na vlastní oči. Do Prahy se na zápas často nedostanou.“