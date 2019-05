Svoboda (†41) doplnil tragický seznam. Oběsili se Rajtoral, Hadamczik či mladičký talent

Zvolili dobrovolný odchod z tohoto světa stejným způsobem, jakým to v úterý udělal hokejový mistr světa Adam Svoboda (†41). Kdo z českých sportovců se rozhodl vyřešit životní problémy oběšením?

Adam Svoboda, Evžen Hadamczik nebo František Rajtoral, to je jen část výčtu slavných českých sportovců, kteří si sáhli na život... • FOTO: Koláž VIPsport

Říha o Svobodovi (†41): Odešel dobrý člověk, který by se rozkrájel pro tým

Milan Ryska (†16)

Milan Ryska patřil k největším talentům českého basketbalu • Foto abl

Basketbalový supertalent. Ryska měl šanci probojovat se do NBA, ale dva roky před draftem do slavné soutěže ukončil svůj život. Neunesl totiž velký tlak, který na něj by vytvářen od okolí, a tak dobrovolně odešel ze světa 8. února 2009.