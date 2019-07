Bojovník Kincl radil Řepkovi, jak zvládnout vězení: Takhle přežiješ kriminál!

Když se člověk dostane do vězení, co má dělat, aby ten čas strávil pokud možno bez úhony?

„Asi nejdůležitější je spolehnout se sám na sebe. Od nikoho si nic nepůjčovat, hlavně se nezadlužit a najít si tam denní režim.“

Co to znamenalo ve vašem případě?

„Nejdůležitější je zpomalit. Mně to trvalo půl roku, než jsem se do toho dostal. Najednou si tam člověk skutečně uvědomuje, že den má čtyřiadvacet hodin a celou tu dobu je na jednom místě. Den venku, kdy pořád někam jezdíte, hrozně rychle uteče, tam ne. Ve věznici si uvědomujete každou minutu.“

„No jistě, každý si to může trochu zkusit. Ať se zavře v bytě, kde bude mít veškerý komfort, zahodí telefon, počítač, je jen v jednom pokoji a dostane třikrát denně jídlo. Ať si k tomu přimyslí dalších osm lidí, kteří s ním v tom pokoji budou. Takže je důležité si tam najít nějaké zpestření, zájmy.“

Jaké například?

„Mně hodně pomohly knížky, které mi posílali z domova, nebo jsem si pro ně chodil do tamní knihovny. Pomohl mi taky ohromně sport. To je vlastně asi všechno.“

A co soužití s ostatními, nakolik je například nebezpečné se s někým zkusit spřátelit? Je nutné být pořád obezřetný?

„Ze začátku určitě jo. Časem člověku dojde, s kým se dá bavit, a komu lze věřit. Ale je těžké najít tam někoho, s kým se to dá.“

Tomáš Řepka je hodně známou tváří, bude to tam mít o to těžší, nebo lehčí?„Určitě těžší ve spoustě ohledů.“

Proč myslíte?

„Je to člověk, který za sebou má veliký životní úspěch, bohužel i pád, a spadl někam, kde se nikdo nechce ocitnout. Co si budeme povídat, většina lidí pochází z toho prostředí, z takového bahna. A určitě mu to budou chtít dát sežrat. Co mu může opravdu pomoci, jsou fotbaloví fanoušci, kteří se tam vždycky najdou. Ti mu můžou pomoci nebo i někdo z vedení věznice či ze zaměstnanců.“

Lze mu třeba poradit, jak se vyhnout konfliktům?

„V jeho případě to bude opravdu těžké. Je to známá osobnost. Jestliže bude někomu ležet v žaludku, třeba nějakému slávistovi (pousměje se), tak se tomu nevyhne. Pár úderů jsem mu na našem společném tréninku poradil, takže bych dobře a tvrdě mířil. Ale jinak bych mu samozřejmě poradil se veškerým konfliktům vyhýbat.“

Ano, vyzkoušeli jste si navzájem své sporty. Jak jej vnímáte po lidské stránce?

„Jako člověk je úplně v pohodě. Rozhodně ne křivák, který by chtěl někomu sám ublížit. Nepřipadal mi jako klasický bad boy, to určitě ne.“

Netajíte se tím, že vám vězení ve výsledku změnilo život k lepšímu. Může i jemu pomoci?

„Pokud člověk bude o svém životě přemýšlet, tak mu to může hodně pomoci. Mně to otevřelo oči v tom, že jsem prohlédl, jací lidé se kolem mě točili. Od nich jsem se pak víceméně odstřihl. A to si myslím, že může být i jeho případ.“

