Uškrcená, ale bohatá! Pudilová v UFC vydělala balík i za prohru

Pětadvacetiletá Pudilová si v prestižní zahraniční lize našla dost fanoušků i přesto, že častěji končí mezi poraženými. Její zápasy totiž nikdy nejsou nuda! A často dojde i na krev, jako v sobotu v Newarku, když Antonině Ševčenkové tvrdými lokty vytvořila tržnou ránu nad okem.

To ale na výhru nestačilo. Při pokusu o strh na zem se Pudilová dostala do nepříjemné situace, Ševčenková ji chytila do škrcení a ačkoli se česká bojovnice nechtěla vzdát, rozhodčí musel zápas ukončit. Nebylo cesty ven.

Třetí prohra v řadě, poprvé před limitem, člověk by si řekl, že Lucii to musí srazit. Ale kdepak. Českou bojovnici může těšit alespoň to, že její souboj se Ševčenkovou byl vyhlášen zápasem večera! Za to je totiž tučná odměna...

Pudilová i Ševčenková si za nejlepší zápas celé akce připíšou na konto odměnu ve výši 50 tisíc dolarů. "Bolestné" pro poraženou Češku tak činí 1 milion a 150 tisíc korun! Pudilová tuhle milionovou odměnu dostala podruhé, i minule to ale bylo po prohře. Příští "mega" snad už vyinkasuje s rukama nad hlavou.