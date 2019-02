Sport Magazín: Zrod neúprosné bojovnice. Příběh Lucie Pudilové | iSport.cz

Urputnost a odhodlání. To jsou dvě hlavní vlastnosti, které vynesly českou MMA bojovnici Lucii Pudilovou na výsluní. Čtyřiadvacetiletá bojovnice je v současnosti jedinou Češkou, která zápasí v elitní organizaci UFC a nyní dostala možnost se předvést na domácí půdě. Sama přitom s vrcholovým sportem začala až v patnácti letech, přesto se za krátkou chvíli dokázala vyšvihnout mezi elitu. Jak se jí to povedlo? To se kromě jiného dozvíte v pátečním Sport Magazínu Plus, který se věnuje zejména pražskému galavečeru UFC, který se v O2 areně koná 23. února.